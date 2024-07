الخلل التقني العالمي يربك أندية الدوري الإنجليزي الممتاز

اضطر نادي مانشستر يونايتد إلى تأجيل مبيعات تذاكر مباريات الموسم المقبل بعد انقطاع التكنولوجيا على مستوى العالم اليوم الجمعة.

كان يونايتد يخطط لبدء بيع التذاكر قبل انطلاق الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز اليوم، لكن الموقع الإلكتروني الخاص به لم يكن متاحًا، وتم تأجيل المبيعات في البداية حتى منتصف نهار اليوم قبل إعادة جدولتها لاحقًا إلى يوم الاثنين 22 يوليو/تموز بداية من الساعة 10 صباحًا (توقيت غرينتش).

وجاء في بيان الحساب الرسمي لمانشستر يونايتد "لسوء الحظ، بسبب انقطاع عالمي في شبكة تكنولوجيا المعلومات بشركة مايكروسوفت والذي أثر على العديد من الأنظمة، بما في ذلك نظامنا، سيتم تأجيل طرح التذاكر".

