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الخلل التقني العالمي يربك أندية الدوري الإنجليزي الممتاز

Manchester United v Leeds United - Premier League
مانشستر يونايتد أجّل عملية بيع تذاكر الموسم المقبل ليوم الاثنين 22 يوليو/تموز (غيتي)
19/7/2024

اضطر نادي مانشستر يونايتد إلى تأجيل مبيعات تذاكر مباريات الموسم المقبل بعد انقطاع التكنولوجيا على مستوى العالم اليوم الجمعة.

كان يونايتد يخطط لبدء بيع التذاكر قبل انطلاق الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز اليوم، لكن الموقع الإلكتروني الخاص به لم يكن متاحًا، وتم تأجيل المبيعات في البداية حتى منتصف نهار اليوم قبل إعادة جدولتها لاحقًا إلى يوم الاثنين 22 يوليو/تموز بداية من الساعة 10 صباحًا (توقيت غرينتش).

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وجاء في بيان الحساب الرسمي لمانشستر يونايتد "لسوء الحظ، بسبب انقطاع عالمي في شبكة تكنولوجيا المعلومات بشركة مايكروسوفت والذي أثر على العديد من الأنظمة، بما في ذلك نظامنا، سيتم تأجيل طرح التذاكر".

أضاف البيان "نحن نعتذر عن أي إزعاج".

ويعد كريستال بالاس وبرينتفورد من بين أندية الدوري الإنجليزي الأخرى التي أعلنت أنها تعاني من مشاكل مماثلة، كما واجه فريقا ميدلسبره وكوفنتري، المنافسان في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، صعوبات أيضا.

وتعرضت العديد من الدول بمختلف أنحاء العالم، الجمعة، إلى انقطاع مفاجئ للإنترنت مرتبط بخلل تقني، مما تسبب في تعطل العمليات في مطارات وشركات طيران ووسائل إعلام ومصارف.

المصدر : مواقع إلكترونية