الإسباني فابريغاس مدربا لكومو الإيطالي

أكد كومو تعيين الإسباني سيسك فابريغاس مدربا لفريقه الأول الجمعة، في حين يستعد النادي الإيطالي لأول موسم له في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم منذ 21 عاما.

وأفاد كومو في بيان "يسعد كومو 1907 أن يؤكد أن سيسك فابريغاس سيصبح المدير الفني لفريق الرجال بعقد مدته 4 سنوات"، بعدما كان يشغل هذا المنصب بشكل مؤقت في 13 نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي.

وكان لاعب خط الوسط الإسباني السابق فابريغاس (37 عاما) مساعدا للمدرب الويلزي أوسيان روبرتس حيث فاز النادي اللومباردي بالترقية التلقائية إلى دوري الدرجة الأولى في الموسم الماضي.

واختير فابريغاس لتولي المهام الفنية مؤقتا لمدة شهر بعد إقالة مورينو لونغو سلف روبرتس في نوفمبر/تشرين الثاني، لكنه لم يتمكن من تولي المسؤولية بشكل دائم حتى حصل على الرخصة التدريبية التي يطلبها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وأشرف فابريغاس على فريق كومو للشباب بعد اعتزاله كلاعب الصيف الماضي، وكان من المتوقع منذ فترة طويلة أن يتولى تدريب الفريق الأول الذي يملك مع المهاجم الفرنسي تييري هنري حصة أقلية فيه، بينما يشغل اللاعب الإنجليزي السابق دنيس وايز منصبا في مجلس الإدارة.

وقال فابريغاس "أنا سعيد للغاية لبدء هذا الموسم كمدرب أول وأشكر المجموعة المالكة على ثقتها بي في هذا المنصب. أشارك طموحات المجموعة وأعتقد أن هذه مجرد بداية لهذا النادي. ستكون صعبة ومهمة".

