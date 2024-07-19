إسبانيا تختار 11 ملعبا لاستضافة مونديال 2023

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم -الجمعة- عن قائمة الملاعب التي تم اختيارها لاستضافة مباريات كأس العالم 2030 المشترك بين إسبانيا والمغرب والبرتغال.

وقال الاتحاد الإسباني في بيان عبر موقعه الرسمي "سيكون لدينا (45) ملعبا إضافيا لاستقبال تدريبات المنتخبات المشاركة في البطولة، والتي تشمل ملاعب لأندية الدرجة الأولى التي تم إدراج ملاعبها المحلية في القائمة، على رأسها أندية إشبيلية، وملقا، وريال سوسيداد، وأتلتيك بلباو، ولاس بالماس، وإسبانيول الصاعد حديثا".

Las 11 sedes 🇪🇸 del Mundial 2030: 🏟️ Santiago Bernabéu

🏟️ Cívitas Metropolitano

🏟️ Spotify Camp Nou

🏟️ RCDE Stadium

🏟️ La Cartuja

🏟️ La Rosaleda

🏟️ La Romareda

🏟️ San Mamés

🏟️ Reale Arena

🏟️ Riazor

🏟️ Gran Canaria https://t.co/B42cbxsKAH pic.twitter.com/bNiFAxO3c7 — MARCA (@marca) July 18, 2024

وأشار البيان، إلى أنه يقف مع كل الاحتمالات، بما في ذلك خيار التوسع إلى (13) ملعبا إضافيا كخيار يجب أن يتم اتخاذه بالإجماع من قبل الاتحادات الثلاثة التي ستستضيف المونديال، مضيفا أن البطولة ستضم (20) ملعبا كحد أقصى.

ولتحديد الملاعب النهائية الـ11، تم تطبيق سلسلة من المقاييس والمعايير الموضوعية، بما يتماشى مع ما هو محدد في متطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وهذه الملاعب الإسبانية التي تم اختيارها: