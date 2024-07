أبرز صفقات الأندية الأوروبية استعدادا لموسم 2024-2025

تتسابق الأندية الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والإيطالية والألمانية لإبرام الصفقات مع أفضل اللاعبين خلال الميركاتو الصيفي الحالي وذلك استعدادا للموسم الكروي الجديد 2024-2025.

وتسعى الفرق خلال الميركاتو الصيفي من كل عام إلى تدعيم صفوفها بأبرز الأسماء المتاحة في سوق الانتقالات للظهور بشكل مغاير في الموسم المقبل.

وأعلن نادي ميلان الإيطالي، تعاقده مع الإسباني ألفارو موراتا إبن الـ 31 لأربعة أعوام بهدف تعويض الفرنسي أوليفييه جيرو المنتقل إلى الدوري الأميركي للدفاع عن ألوان لوس أنجليس أف سي.

وسيبدأ ميلان الذي أنهى الموسم الماضي من الدوري الإيطالي في المركز الثاني بفارق 19 نقطة خلف جاره إنتر البطل، الموسم الجديد بزيارة تورينو في 17 أغسطس/آب تحت اشراف مدربه الجديد البرتغالي باولو فونسيكا.

ونستعرض لكم أبرز الصفقات التي قامت بها الأندية الأوروبية في البطولات الـ5 الكبرى خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية:

الفرنسي ليني يورو، الهولندي جوشوا سيركسي (مانشستر يونايتد)، البرازيلي سافيو (مانشستر سيتي).

الإسباني ألفارو موراتا (أي سي ميلان) البرازيلي دوغلاس لويز والكولومبي خوان كابال (يوفنتوس)، الحارس الإسباني بيبي رينا (كومو)، الحارس الأسترالي ماتيو راين (روما)، كيفرين تورام (إنتر ميلان).

🔴⚫️🇪🇸 Official, confirmed. Álvaro Morata signs in as new AC Milan player on contract until June 2028 with option for further season.

Atlético Madrid receive €13m fee from release clause. pic.twitter.com/kfyq1CjHNi

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 19, 2024