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أبرز صفقات الأندية الأوروبية استعدادا لموسم 2024-2025

الفرنسي ليني يورو لاعب مانشستر الجديد المصدر: حساب مانشستر يونايتد على إكس
الفرنسي ليني يورو ينضم لمانشستر يونايتد قادما من ليل (مواقع التواصل)
19/7/2024

تتسابق الأندية الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والإيطالية والألمانية لإبرام الصفقات مع أفضل اللاعبين خلال الميركاتو الصيفي الحالي وذلك استعدادا للموسم الكروي الجديد 2024-2025.

وتسعى الفرق خلال الميركاتو الصيفي من كل عام إلى تدعيم صفوفها بأبرز الأسماء المتاحة في سوق الانتقالات للظهور بشكل مغاير في الموسم المقبل.

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وأعلن نادي ميلان الإيطالي، تعاقده مع الإسباني ألفارو موراتا  إبن الـ 31 لأربعة أعوام بهدف تعويض الفرنسي أوليفييه جيرو المنتقل إلى الدوري الأميركي للدفاع عن ألوان لوس أنجليس أف سي.

وسيبدأ ميلان الذي أنهى الموسم الماضي من الدوري الإيطالي في المركز الثاني بفارق 19 نقطة خلف جاره إنتر البطل، الموسم الجديد بزيارة تورينو في 17 أغسطس/آب تحت اشراف مدربه الجديد البرتغالي باولو فونسيكا.

ونستعرض لكم أبرز الصفقات التي قامت بها الأندية الأوروبية في البطولات الـ5 الكبرى خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية:

الدوري الإنجليزي

الفرنسي ليني يورو، الهولندي جوشوا سيركسي (مانشستر يونايتد)، البرازيلي سافيو (مانشستر سيتي).

الدوري الإيطالي

الإسباني ألفارو موراتا (أي سي ميلان) البرازيلي دوغلاس لويز والكولومبي خوان كابال (يوفنتوس)، الحارس الإسباني بيبي رينا (كومو)،  الحارس الأسترالي ماتيو راين (روما)، كيفرين تورام (إنتر ميلان).

الدوري الإسباني

كيليان مبابي، أندريك (ريال مدريد)، البلجيكي ألبرت لوكونجا (إشبيلية)، هوغو ألفاريز (سيلتا فيغو)، موسى ديارا (ألافيس).

الدوري الألماني

ميكايل أوليس، لوفرو زفوناريك، أرميندو سيب، جواو بالينها (بايرن ميونخ)، الغيني سيرهو غيراسي (بوروسيا دورتموند)،  الفرنسي مارتان تيرييه (ليفركوزن).

الدوري الفرنسي

ماسون غرينوود (أولمبيك مارسيليا)، المهاجم الجورجي جورج ميكوتادزه (ليون الفرنسي).

 

المصدر : الجزيرة