أبرز صفقات الأندية الأوروبية استعدادا لموسم 2024-2025
تتسابق الأندية الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والإيطالية والألمانية لإبرام الصفقات مع أفضل اللاعبين خلال الميركاتو الصيفي الحالي وذلك استعدادا للموسم الكروي الجديد 2024-2025.
وتسعى الفرق خلال الميركاتو الصيفي من كل عام إلى تدعيم صفوفها بأبرز الأسماء المتاحة في سوق الانتقالات للظهور بشكل مغاير في الموسم المقبل.
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وأعلن نادي ميلان الإيطالي، تعاقده مع الإسباني ألفارو موراتا إبن الـ 31 لأربعة أعوام بهدف تعويض الفرنسي أوليفييه جيرو المنتقل إلى الدوري الأميركي للدفاع عن ألوان لوس أنجليس أف سي.
وسيبدأ ميلان الذي أنهى الموسم الماضي من الدوري الإيطالي في المركز الثاني بفارق 19 نقطة خلف جاره إنتر البطل، الموسم الجديد بزيارة تورينو في 17 أغسطس/آب تحت اشراف مدربه الجديد البرتغالي باولو فونسيكا.
ونستعرض لكم أبرز الصفقات التي قامت بها الأندية الأوروبية في البطولات الـ5 الكبرى خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية:
الدوري الإنجليزي
الفرنسي ليني يورو، الهولندي جوشوا سيركسي (مانشستر يونايتد)، البرازيلي سافيو (مانشستر سيتي).
ولدنا الجديد 😍#يونايتد | @Snapdragon pic.twitter.com/tQVONqhf7W
— مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) July 18, 2024
الدوري الإيطالي
الإسباني ألفارو موراتا (أي سي ميلان) البرازيلي دوغلاس لويز والكولومبي خوان كابال (يوفنتوس)، الحارس الإسباني بيبي رينا (كومو)، الحارس الأسترالي ماتيو راين (روما)، كيفرين تورام (إنتر ميلان).
🔴⚫️🇪🇸 Official, confirmed. Álvaro Morata signs in as new AC Milan player on contract until June 2028 with option for further season.
Atlético Madrid receive €13m fee from release clause. pic.twitter.com/kfyq1CjHNi
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 19, 2024
الدوري الإسباني
كيليان مبابي، أندريك (ريال مدريد)، البلجيكي ألبرت لوكونجا (إشبيلية)، هوغو ألفاريز (سيلتا فيغو)، موسى ديارا (ألافيس).
🛡️ @KMbappe 😉#WelcomeMbappé pic.twitter.com/GdEdBZUEEl
— ريال مدريد (@realmadridarab) July 18, 2024
الدوري الألماني
ميكايل أوليس، لوفرو زفوناريك، أرميندو سيب، جواو بالينها (بايرن ميونخ)، الغيني سيرهو غيراسي (بوروسيا دورتموند)، الفرنسي مارتان تيرييه (ليفركوزن).
Serhou Guirassy. Borusse. ⚫️🟡 pic.twitter.com/Auuio6VBgW
— Borussia Dortmund (@BVB) July 18, 2024
الدوري الفرنسي
ماسون غرينوود (أولمبيك مارسيليا)، المهاجم الجورجي جورج ميكوتادزه (ليون الفرنسي).
⚠️🚨 عــــاجــل و رســــمـــيًــا |
• مايسون غرينوود لاعبًا لـ مارسيليا.
👋👋👋👋👋👋👋👋 pic.twitter.com/P4rP9exDSg
— الدوري الإنجليزي™ (@TrendEPL) July 18, 2024