إنتر ميامي يكشف عن تطورات إصابة ميسي

كشف نادي إنتر ميامي الأميركي الأربعاء عن تفاصيل جديدة بخصوص تطور إصابة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي المتوج مؤخرا بلقب بطولة كوبا أميركا لكرة القدم.

وتعرض ميسي للإصابة في المباراة النهائية لبطولة كوبا أميركا أمام كولومبيا، التي غادر على إثرها الملعب باكيا في الدقيقة 66 ودخل بدلا منه نيكولاس غونزاليس.

وقال إنتر ميامي في بيان عبر موقعه الرسمي "خضع ليونيل ميسي لفحص طبي، وتبين أنه يعاني من إصابة في أربطة كاحله الأيمن".

وأضاف البيان "سيتم تحديد مدى جاهزية القائد من خلال التقييمات الدورية وتقدم تعافيه".

An update on Lionel Messi’s injury: https://t.co/0nEgXctKJp pic.twitter.com/YdaIN2L7dR

وكشف مراسل شبكة "إيه إس بي إن" أن ميسي يعاني من تمزق في أربطة الكاحل، وسيغيب عن الملاعب حوالي 40 يوما.

وبذلك سيغيب ميسي رسميا عن مواجهتي إنتر ميامي، ضد فريق تورونتو الأربعاء المقبل في الدوري المحلي، ونادي شيكاغو فاير الأسبوع المقبل، على أن يعود مجددا إما في لقاء نادي بويبلا المكسيكي يوم 27 من الشهر الجاري، أو ضد فريق تيغريس أونال المكسيكي، في الثالث من أغسطس/ آب المقبل ضمن منافسات بطولة كأس رابطة الكونكاكاف.

وتوج منتخب الأرجنتين بلقب بطولة كوبا أميركا للمرة الثانية على التوالي، بعد فوزه بلقب بطولة 2020.

وحقق ميسي رقما قياسيا، حيث أصبح أكثر لاعب كرة قدم فوزا بالألقاب برصيد 45 بطولة.

💔💔💔

Messi’s injury means this might be his last Copa America match ever #CopaAmerica #CopaAmerica2024 pic.twitter.com/EMwpJhZXAI

— Gerardo Tavarez (@gerardoTBTP) July 15, 2024