هل يكون بيب غوارديولا مدرب إنجلترا القادم؟

أشارت تقارير صحفية إلى أن اتحاد كرة القدم الإنجليزي يبحث خيار تعيين مدير مؤقت ليحل محل غاريث ساوثغيت كمدرب لمنتخب إنجلترا لحين تمكنه من إقناع بيب غوارديولا بتولي المهمة.

وترك ساوثغيت منصبه كمدرب لمنتخب إنجلترا بعد يومين فقط من الخسارة 1-2 أمام إسبانيا في نهائي بطولة أمم أوروبا 2024.

وذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن الاتحاد الإنجليزي قد يلجأ إلى الاستعانة بلي كارسلي (مدرب منتخب تحت 21 عامًا)، للإشراف على المنتخب الأول بصفة مؤقتة، قبل وصول غوارديولا إلى تدريب الفريق، العام المقبل.

وأشار المصدر إلى أن خطة الاتحاد الإنجليزي قد تتضمن بقاء كارسلي بصورة دائمة في المنصب، في حال رفض غوارديولا أن يكون مدرب إنجلترا الجديد.

