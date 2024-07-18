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هل يكون بيب غوارديولا مدرب إنجلترا القادم؟

عقد غوارديولا مع مانشستر سيتي ينتهي صيف 2025 (غيتي)
18/7/2024

أشارت تقارير صحفية إلى أن اتحاد كرة القدم الإنجليزي يبحث خيار تعيين مدير مؤقت ليحل محل غاريث ساوثغيت كمدرب لمنتخب إنجلترا لحين تمكنه من إقناع بيب غوارديولا بتولي المهمة.

وترك ساوثغيت منصبه كمدرب لمنتخب إنجلترا بعد يومين فقط من الخسارة 1-2 أمام إسبانيا في نهائي بطولة أمم أوروبا 2024.

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وذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن الاتحاد الإنجليزي قد يلجأ إلى الاستعانة بلي كارسلي (مدرب منتخب تحت 21 عامًا)، للإشراف على المنتخب الأول بصفة مؤقتة، قبل وصول غوارديولا إلى تدريب الفريق، العام المقبل.

وأشار المصدر إلى أن خطة الاتحاد الإنجليزي قد تتضمن بقاء كارسلي بصورة دائمة في المنصب، في حال رفض غوارديولا أن يكون مدرب إنجلترا الجديد.

 

ويظل غوارديولا المرتبط بعقد مع السيتي حتى صيف 2025، المرشح المثالي لتولي المسؤولية خلفًا للمدرب الإنجليزي، على الرغم من أن راتبه قد يشكل عقبة.

ويتطلع الاتحاد الإنجليزي لتعيين غوارديولا مدربا لـ"الأسود الثلاثة"، بهدف المنافسة على كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في المكسيك والولايات المتحدة وكندا.

ومنذ تتويجه بلقب مونديال 1966، لم يتوج بأي بطولة كبيرة.

المصدر : الصحافة البريطانية