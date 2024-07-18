تجاوز رونالدو.. هالاند أغلى لاعب في "فانتازي" البريميرليغ

أصبح إيرلينغ هالاند، لاعب مانشستر سيتي، الأغلى في لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز، وسيحتاج مديرو الفرق إلى 19.51 مليون دولار لتأمين خدمات المهاجم النرويجي في موسم 2024-2025.

وأصدر الدوري الإنجليزي الممتاز أسعار لاعب واحد من كل نادٍ من الأندية العشرين المشاركة في اللعبة هذا الموسم.

وقبل نحو شهر من انطلاق الموسم الجديد من البريميرليغ 2024-2025، ستبدأ "فانتازي" يوميا في إصدار أسعار نجوم المسابقة تباعًا، وقد تصدّر هالاند المشهد التاريخي للعبة الأشهر في عالم كرة القدم.

ويتجاوز سعر هالاند الحالي الرقم القياسي السابق له البالغ 18.21 مليون دولار الذي تساوى به مع الفرنسي تييري هنري (2006-2007) والهولندي وروبن فان بيرسي (2013-2014) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (2008-2009).

وسجل النرويجي 27 هدفًا وصنع 5 تمريرات حاسمة في 31 مباراة، ليجمع 217 نقطة في موسم 2023-2024.

Introducing the most-expensive #FPL player of all time 🥁@ManCity's Erling Haaland will cost managers £15.0m in the 2024/25 season 💵 pic.twitter.com/85qpOrKfIE — Fantasy Premier League (@OfficialFPL) July 11, 2024

ولكن، ليس هالاند هو النجم الوحيد من السيتي الذي يتمتع بسعر مرتفع في فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تم تحديد سعر كل من فيل فودين وكيفن دي بروين بـ12.35 مليونا و 13.65 مليون دولار على التوالي.

ويأتي بقية لاعبي خط الوسط رودريغو وجاك غريليش وبيرناردو سيلفا بسعر 8.45 ملايين دولار لكل لاعب.

بينما في خط الهجوم، ينضم إلى هالاند الأرجنتيني جوليان ألفاريز بسعر 9.10 ملايين دولار، وذلك يجعله خيارًا ممتازًا للشراء مرة أخرى هذا الموسم.

في المقابل، سينخفض ​​سعر محمد صلاح لاعب ليفربول في الموسم الماضي البالغ 17.3 مليون دولار إلى 16.26 مليون دولار بعد حصوله على 211 نقطة في موسم 2023-2024، وهو أدنى إجمالي في مواسمه السبعة مع ليفربول.