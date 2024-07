تجاوز رونالدو.. هالاند أغلى لاعب في "فانتازي" البريميرليغ

أصبح إيرلينغ هالاند، لاعب مانشستر سيتي، الأغلى في لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز، وسيحتاج مديرو الفرق إلى 19.51 مليون دولار لتأمين خدمات المهاجم النرويجي في موسم 2024-2025.

وأصدر الدوري الإنجليزي الممتاز أسعار لاعب واحد من كل نادٍ من الأندية العشرين المشاركة في اللعبة هذا الموسم.

وقبل نحو شهر من انطلاق الموسم الجديد من البريميرليغ 2024-2025، ستبدأ "فانتازي" يوميا في إصدار أسعار نجوم المسابقة تباعًا، وقد تصدّر هالاند المشهد التاريخي للعبة الأشهر في عالم كرة القدم.

ويتجاوز سعر هالاند الحالي الرقم القياسي السابق له البالغ 18.21 مليون دولار الذي تساوى به مع الفرنسي تييري هنري (2006-2007) والهولندي وروبن فان بيرسي (2013-2014) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (2008-2009).

وسجل النرويجي 27 هدفًا وصنع 5 تمريرات حاسمة في 31 مباراة، ليجمع 217 نقطة في موسم 2023-2024.

Introducing the most-expensive #FPL player of all time 🥁@ManCity's Erling Haaland will cost managers £15.0m in the 2024/25 season 💵 pic.twitter.com/85qpOrKfIE

— Fantasy Premier League (@OfficialFPL) July 11, 2024