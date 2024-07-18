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مستوحى من إرث النادي وتاريخه.. برشلونة يكشف عن قميصه الجديد

Barcelona have unveiled their stunning new home kit to celebrate المصدر: موقع برشلونة
التصميم الجديد لقميص برشلونة مستوحى من القميص الأول للفريق عام 1899(موقع برشلونة)
18/7/2024

كشف برشلونة الإسباني عن التصميم الجديد للقميص الأساسي للفريق الذي سيشارك به في منافسات الموسم الجديد 2024-2025.

واستوحت شركة "نايكي" التصميم الجديد من القميص الأول للفريق عام 1899وذلك احتفالًا بمرور 125 عاما على تأسيس النادي، وهو ما يعبر عن  تراث النادي وتاريخه وبداياته.

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وباستخدام اللونين الأزرق والأحمر الداكن، اللذين يظهران كعنصر رئيسي في الشارة، تم إنشاء تصميم مميز وفريد ​​ورمزي يستحضر هوية الفريق عبر تاريخه.

ونشر برشلونة عبر الصفحة الرسمية له على منصة إكس مقاطع صور للقميص الجديد وظهر به أليخاندرو بالدي ورافينيا والشاب المتألق لامين جمال.

وظهر أيضًا في الفيديو عدد من اللاعبين الحاليين وأيضًا نجوم سابقون مثل باو غاسول، خريستو ستويتشكوف، وأندريس إنييستا وكارليس بويول.

ويبلغ سعر القميص الجديد ما يقرب من 115 يورو، ولكنه قد يرتفع إلى 185 يورو للحصول على اسم خاص على ظهر القميص.

المصدر : مواقع إلكترونية