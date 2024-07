مستوحى من إرث النادي وتاريخه.. برشلونة يكشف عن قميصه الجديد

كشف برشلونة الإسباني عن التصميم الجديد للقميص الأساسي للفريق الذي سيشارك به في منافسات الموسم الجديد 2024-2025.

واستوحت شركة "نايكي" التصميم الجديد من القميص الأول للفريق عام 1899وذلك احتفالًا بمرور 125 عاما على تأسيس النادي، وهو ما يعبر عن تراث النادي وتاريخه وبداياته.

وباستخدام اللونين الأزرق والأحمر الداكن، اللذين يظهران كعنصر رئيسي في الشارة، تم إنشاء تصميم مميز وفريد ​​ورمزي يستحضر هوية الفريق عبر تاريخه.

ونشر برشلونة عبر الصفحة الرسمية له على منصة إكس مقاطع صور للقميص الجديد وظهر به أليخاندرو بالدي ورافينيا والشاب المتألق لامين جمال.

وظهر أيضًا في الفيديو عدد من اللاعبين الحاليين وأيضًا نجوم سابقون مثل باو غاسول، خريستو ستويتشكوف، وأندريس إنييستا وكارليس بويول.

ويبلغ سعر القميص الجديد ما يقرب من 115 يورو، ولكنه قد يرتفع إلى 185 يورو للحصول على اسم خاص على ظهر القميص.

Barça's new kit for the 24/25 season.

Inspired by the Club's legacy, trajectory, and roots. pic.twitter.com/fqy7UhZMH2

— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 18, 2024