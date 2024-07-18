طالب ميسي بالاعتذار.. الرئيس الأرجنتيني يقيل نائب وزير الرياضة

أقيل نائب وزير الرياضة الأرجنتيني خوليو غارو بعد أن اقترح على النجم ليونيل ميسي الاعتذار عن الأغاني التي رددها لاعبو منتخب "التانغو" ضد منتخب فرنسا والتي تضمنت عبارات عنصرية.

وبعد وقت قصير من فوز الأرجنتين على كولومبيا في ميامي يوم الأحد وتتويجها بلقب كوبا أميركا 2024، نشر لاعب خط وسط تشلسي، إنزو فرنانديز، مقطع فيديو يحتوي على عبارات وصفها الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بأنها "عنصرية وتمييزية".

وأظهر الفيديو لاعبي الأرجنتين وهم يغنون أغنية تسخر من الأصول الأفريقية لكثير من لاعبي المنتخب الفرنسي.

ويجري الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تحقيقا بالتزامن مع تحقيق آخر يجريه تشلسي أيضا بخصوص سلوك فرنانديز الذي اعتذر أمس الأربعاء عن الواقعة.

ومن غير المعروف ما إذا كان ميسي قد شارك في الهتاف أم لا، لكن خوليو غارو وكيل وزارة الرياضة في الأرجنتين اقترح عليه أن يعتذر كونه القائد وكذلك رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم كلاوديو تابيا.

وقال غارو "يجب على قائد المنتخب الوطني أن يخرج للاعتذار عن هذه القضية، وكذلك ينبغي لرئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم فعل الشيء ذاته".

ولم يستسغ الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي تصريحات غارو، وأكد بيان صادر عن مكتب الرئاسة الأرجنتينية عبر حسابه على منصة على "إكس" إقالته.

وجاء في المنشور "يفيد مكتب الرئيس بأنه لا يمكن لأي حكومة أن تقول للمنتخب الأرجنتيني، أو أبطال العالم، أو أبطال أميركا مرتين، أو أي مواطن آخر، ما يجب التعليق عليه، أو ما يجب التفكير فيه أو ما يجب القيام به. ولهذا السبب، يقيل خوليو غارو من منصبه بصفته نائبا لوزير الرياضة في البلاد".

La Oficina del Presidente informa que ningún gobierno puede decirle qué comentar, qué pensar o qué hacer a la Selección Argentina Campeona del Mundo y Bicampeona de América, ni a ningún otro ciudadano. Por esta razón, Julio Garro deja de ser Subsecretario de Deportes de la… pic.twitter.com/o4JRC7gGB1 — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) July 17, 2024

لاحقا، نفى غارو الإدلاء بتصريحاته السابقة قائلا "أنفي نفيا قاطعا أنني طلبت من ميسي الاعتذار. سيكون ذلك بمنزلة عدم احترام لأولئك الذين يكرموننا دائما بجودهم الإنساني والرياضي".

وأضاف "لم أقصد مطلقًا دعوة ليونيل ميسي للاعتذار، سيكون ذلك تقليلًا من احترام الشخص الذي يشرفنا دومًا بكفاءته شخصا ورياضيا".

وفي وقت لاحق، دافعت نائبة الرئيس الأرجنتيني فيكتوريا فيارويل عن لاعب منتخب بلادها إنزو فيرنانديز، واصفة الدولة الأوروبية بأنها "استعمارية ومنافقة" بسبب احتجاجاتها الأخيرة على أغاني لاعبي منتخب "التانغو".

أما ميسي فلم يعلق على الأمر بعد، وهو يخضع للعلاج من إصابة في الكاحل تعرض لها أمام كولومبيا.