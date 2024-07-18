ميسي يتفوق على كبار أندية أوروبا في عدد الألقاب

حصد الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال السنوات الثلاث الأخيرة 4 ألقاب رفقة منتخب التانغو ليصبح بذلك اللاعب الأكثر تتويجا بالألقاب في تاريخ كرة القدم.

ونجح "البرغوث" ورفاقه في منتخب الأرجنتين من الفوز بـ4 بطولات هي كوبا أميركا مرتين، وكأس العالم 2022 إلى جانب كأس الفيناليسما.

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وبعد فوزه بلقب كوبا أميركا 2024، أصبح في رصيد ميسي 45 لقبا عبر مسيرته، متخطيا زميله السابق داني ألفيش، الذي يمتلك 44 لقبا مع المنتخب والأندية التي لعب لها.

وفاز "البولغا" بـ35 لقبا رفقة برشلونة، بجانب 6 ألقاب مع منتخب الأرجنتين، و3 أخرى مع باريس سان جيرمان فضلا عن كأس الدوري الأميركي مع إنتر ميامي في العام الماضي.

🚨 NEW RECORD LIONEL MESSI NOW HAS THE MOST TROPHIES IN ALL OF FOOTBALL THE GREATEST OF ALL TIME 🐐 pic.twitter.com/MtMKTaeHeS — Exclusive Messi (@ExclusiveMessi) July 15, 2024

وبهذا الرصيد من الألقاب تفوق ميسي على فرق كبيرة في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى: