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ميسي يتفوق على كبار أندية أوروبا في عدد الألقاب

ميسي فاز بـ6 ألقاب مع منتخب الأرجنتين (رويترز)
18/7/2024

حصد الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال السنوات الثلاث الأخيرة 4 ألقاب رفقة منتخب التانغو ليصبح بذلك اللاعب الأكثر تتويجا بالألقاب في تاريخ كرة القدم.

ونجح "البرغوث" ورفاقه في منتخب الأرجنتين من الفوز بـ4 بطولات هي كوبا أميركا مرتين، وكأس العالم 2022 إلى جانب كأس الفيناليسما.

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وبعد فوزه بلقب كوبا أميركا 2024، أصبح في رصيد ميسي 45 لقبا عبر مسيرته، متخطيا زميله السابق داني ألفيش، الذي يمتلك 44 لقبا مع المنتخب والأندية التي لعب لها.

وفاز "البولغا" بـ35 لقبا رفقة برشلونة، بجانب 6 ألقاب مع منتخب الأرجنتين، و3 أخرى مع باريس سان جيرمان فضلا عن كأس الدوري الأميركي مع إنتر ميامي في العام الماضي.

وبهذا الرصيد من الألقاب تفوق ميسي على فرق كبيرة في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى:

  1. ليونيل ميسي: 45 لقبا
  2. بايرن ميونخ الألماني: 40 لقبا
  3. برشلونة الإسباني: 37 لقبا.
  4. باريس سان جيرمان الفرنسي: 36 لقبا.
  5. ريال مدريد الإسباني: 31 لقبا.
  6. مانشستر سيتي الإنجليزي: 23 لقبا.
  7. إنتر ميلان الإيطالي: 22 لقبا.
  8. تشلسي الإنجليزي: 21 لقبا.
المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي