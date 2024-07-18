جدول وموعد مباريات العراق ومصر والمغرب في أولمبياد باريس

ستقام منافسات بطولة كرة القدم للرجال في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 بداية من يوم الأربعاء 24 يوليو/ تموز إلى الجمعة التاسع من أغسطس/آب موعد المباراة النهائية.

وتعلق الجماهير العربية آمالا كبيرة على منتخبات العراق والمغرب ومصر للظهور بوجه مشرف في المنافسات الكروية.

وجاء المنتخب العراقي والمغربي في المجموعة الثانية إلى جانب الأرجنتين وأوكرانيا، في حين تلعب مصر في المجموعة الثالثة التي تضم كل من أوزبكستان وإسبانيا وجمهورية الدومينيكان.

وتجدر الإشارة إلى أن البرازيل فازت في النسختين الأخيرتين من المسابقة.

مجموعات مسابقة كرة القدم في أولمبياد باريس

المجموعة الأولى: فرنسا، نيوزيلندا، الولايات المتحدة، غينيا.

فرنسا، نيوزيلندا، الولايات المتحدة، غينيا. المجموعة الثانية: الأرجنتين، المغرب، العراق، أوكرانيا.

الأرجنتين، المغرب، العراق، أوكرانيا. المجموعة الثالثة: أوزبكستان، إسبانيا، مصر، جمهورية الدومينيكان.

أوزبكستان، إسبانيا، مصر، جمهورية الدومينيكان. المجموعة الرابعة: اليابان، الباراغواي، مالي، إسرائيل.

جدول مباريات المنتخب العراقي في أولمبياد باريس (توقيت مكة المكرمة):

الأربعاء 24 يوليو/تموز

20:00: العراق x أوكرانيا (ملعب غروباما ستاديوم في ليون)

السبت 27 يوليو/تموز

16:00: الأرجنتين x العراق (ملعب غروباما ستاديوم في ليون)

الثلاثاء 30 يوليو/ تموز

18:00: المغرب x العراق (ملعب أليانز ريفيير في نيس)

جدول وموعد مباريات المنتخب المغربي في أولمبياد باريس (توقيت مكة المكرمة):

الأربعاء 24 يوليو/تموز

16:00: الأرجنتين x المغرب (ملعب جيوفروي جيشار سانت إتيان)

السبت 27 يوليو/تموز

18:00: أوكرانيا x المغرب (ملعب جيوفروي جيشار سانت إتيان)

الثلاثاء 30 يوليو/تموز

18:00: المغرب x العراق (ملعب أليانز ريفيير في نيس)

جدول وموعد مباريات المنتخب المصري في أولمبياد باريس (توقيت مكة المكرمة)

الأربعاء 24 يوليو/تموز

18:00: مصر x الدومينيكان (ملعب لابوجوار في نانت)

السبت 27 يوليو/تموز

18:00: أوزبكستان x مصر (ملعب لابوجوار في نانت)

الثلاثاء 30 يوليو/تموز

16:00: إسبانيا x مصر (ملعب بوردو في بوردو)