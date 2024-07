جدول وموعد مباريات العراق ومصر والمغرب في أولمبياد باريس

ستقام منافسات بطولة كرة القدم للرجال في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 بداية من يوم الأربعاء 24 يوليو/ تموز إلى الجمعة التاسع من أغسطس/آب موعد المباراة النهائية.

وتعلق الجماهير العربية آمالا كبيرة على منتخبات العراق والمغرب ومصر للظهور بوجه مشرف في المنافسات الكروية.

وجاء المنتخب العراقي والمغربي في المجموعة الثانية إلى جانب الأرجنتين وأوكرانيا، في حين تلعب مصر في المجموعة الثالثة التي تضم كل من أوزبكستان وإسبانيا وجمهورية الدومينيكان.

وتجدر الإشارة إلى أن البرازيل فازت في النسختين الأخيرتين من المسابقة.

20:00: العراق x أوكرانيا (ملعب غروباما ستاديوم في ليون)

16:00: الأرجنتين x العراق (ملعب غروباما ستاديوم في ليون)

18:00: المغرب x العراق (ملعب أليانز ريفيير في نيس)

𝐈𝐍 𝐅𝐔𝐋𝐋: Our squad for the #Paris2024 Olympic Games next month! 🦁🇮🇶#OlympicGames #Olympics2024 pic.twitter.com/Mlf6a2AAkZ

— Iraq National Team (@IraqNT_EN) June 26, 2024