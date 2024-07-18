تصنيف الفيفا: الأرجنتين تعزز ريادتها والمغرب الأول عربيا

حافظت الأرجنتين، بطلة العالم والمتوّجة أخيرا بمسابقة كوبا أميركا، على صدارتها للتصنيف العالمي في كرة القدم، الصادر عن الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" الخميس، متقدّمة على فرنسا التي بلغت نصف نهائي كأس أوروبا، في حين تقدمت إسبانيا البطلة 5 مراكز لتصبح ثالثة.

وعزّزت الأرجنتين ريادتها باحتفاظها بلقب البطولة القارية عقب فوزها على كولومبيا 1-0 بعد التمديد، في حين تقدمت الأخيرة إلى المركز التاسع.

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بدورها، احتفظت فرنسا بالمركز الثاني، على الرغم من خسارتها أمام إسبانيا 1-2 في المربع الذهبي، في طريق الأخيرة للتكريس القاري الرابع القياسي في تاريخها على حساب إنجلترا 2-1، لتتقدم إلى المركز الثالث أمام منتخب "الأسود الثلاثة" الذي تقدم بدوره إلى المركز الرابع.

🥇FIFA RANKING

🗓️JULY Así quedaría el RANKING FIFA tras las Competiciones Oficiales Internacionales, Copa América y Eliminatorias Mundialistas del Verano en Selecciones Estas son las Posiciones en CONCACAF 🇺🇸16 🇲🇽17 🇵🇦35

🇨🇦40 🇨🇷49 🇯🇲59 🖊️@_cambiodejuego pic.twitter.com/uMztiAOFMZ — CONCACAF Zone (@TodoConcacaf) July 15, 2024

وتراجعت البرازيل للخامس بعد مشوارها المتواضع في كوبا أميركا حيث خرجت من ربع النهائي أمام الأوروغواي (0-1).

وارتقى المنتخب التركي 16 مرتبة دفعة واحدة، بعدما عكس صورة مشرّفة في كأس أوروبا بوصوله للدور ربع النهائي، ليحتل المركز الـ26، في حين تقدّم نظيره الفنزويلي الذي وصل بدوره إلى ربع نهائي كوبا أميركا للمركز الـ37.

تصنيف المنتخبات العشرة الأوائل:

الأرجنتين 1901.48 نقطة فرنسا 1854.91 إسبانيا 1835.67 (+5) إنجلترا 1812.26 (+1) البرازيل 1785.61 (-1) بلجيكا 1772.44 (-3) هولندا 1758.51 البرتغال 1741.43 (-2) كولومبيا 1727.32 (+3) إيطاليا 1714.29

المغرب الأول عربيا

عربيا، بقي المغرب في الصدارة لكنه تراجع مركزين وأصبح الـ14، أمام قطر التي تقدّمت مرتبة وباتت 34، ومصر التي حافظت على المركز الـ36.

وبقيت تونس (41) وتراجعت الجزائر مركزين (46)، متقدمة على كلّ من العراق (55)، السعودية (56)، الأردن (68)، الإمارات (69)، سلطنة عُمان (76)، البحرين (80)، سوريا (93)، فلسطين (96) ولبنان (116).