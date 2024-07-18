اتحاد جبل طارق يشكو يويفا بسبب هتافات لاعبي إسبانيا

تقدم اتحاد كرة القدم في جبل طارق بشكوى رسمية إلى الاتحاد القاري للعبة (اليويفا) -الخميس- بعدما ردد لاعبو إسبانيا هتاف "جبل طارق إسبانية" خلال احتفالهم بالفوز ببطولة أوروبا 2024.

وأقامت إسبانيا احتفالات في العاصمة مدريد بعد الفوز 2-1 على إنجلترا في نهائي بطولة أوروبا، حيث ردد لاعبون بينهم القائد ألفارو موراتا ورودري لاعب وسط مانشستر سيتي "جبل طارق إسبانية".

وجبل طارق من أقاليم ما وراء البحار البريطانية. وعندما لفت موراتا انتباه رودري إلى أنه يلعب لصالح ناد إنجليزي، رد "لا أهتم". وقال اتحاد الكرة في جبل طارق إن مقطع الفيديو أثار "غضبا واستياء وإحباطا".

وأضاف "التصرف المعني مسيء جدا لمواطني جبل طارق الذين مارسوا مرارا وتكرارا حقوقهم الديمقراطية للبقاء ضمن أقاليم ما وراء البحار البريطانية.

رغم أن لجبل طارق حدودا مع إسبانيا وتثمن علاقات التعاون الوثيقة مع إسبانيا والشعب الإسباني، فإنها ضمن أقاليم ما وراء البحار البريطانية وستظل كذلك.

"كما أن التصرف مسيء جدا لاتحاد الكرة في جبل طارق إذ يشير إلى أنه لا ينبغي أن يكون لنا وجود اتحاد وطني مستقل عضو بيويفا".

وأضاف الاتحاد أن الهتافات "استفزازية للغاية ومهينة بطبيعتها" وأن تصرف اللاعبين يخالف لوائح يويفا المتعلقة بالانضباط.