تعرف على صفقات الأندية السعودية في الميركاتو الصيفي لموسم 2024-2025

نرصد جميع صفقات أندية الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم في الميركاتو الصيفي للموسم القادم 2024-2025، وآخرها تعاقد نادي الشباب اليوم الأربعاء مع هارون كمارا لاعب الاتحاد بعقد يمتد لمدة عامين.

وقضى المهاجم كمارا (26 عاما) النصف الثاني من الموسم الماضي معارا مع الاتفاق فريق المدرب ستيفن جيرارد، بعدما كان بديلا في تشكيلة الاتحاد.

وأنهى الشباب الدوري السعودي الموسم الماضي في المركز الثامن برصيد 44 نقطة.

وسجل كمارا 25 هدفا خلال 133 مباراة خاضها في الدوري السعودي.

الأهلي يعير سان ماكسيمان إلى فنربخشة

وأعلن الأهلي، اليوم الأربعاء، موافقته على إعارة آلان سان ماكسيمان إلى فنربخشة لمدة موسم واحد، بعدما أعلن الفريق التركي ضم الجناح الفرنسي أمس الثلاثاء.

وجمع الفريق التركي، الذي سيتولى جوزيه مورينيو تدريبه، 99 نقطة لكنه حل ثانيا في ترتيب الدوري بالموسم الماضي، متأخرا عن غلطة سراي البطل بفارق 3 نقاط، لتبدأ الإدارة تدعيم الصفوف بقوة أملا في التعويض خلال الموسم المقبل.

وانهى الأهلي السعودي منافسات الدوري السعودي الموسم الماضي في المركز الثالث برصيد 65 نقطة.

وفي ما يلي جميع صفقات الأندية السعودية بدوري المحترفين حتى الآن:

الهلال

المنضمون: لا يوجد

المغادرون: ماثيوس بيريرا (انتقل إلى كروزيرو البرازيلي)، سلمان الفرج (نهاية العقد)، صالح الشهري (نهاية العقد)، متعب المفرج (التعاون)، محمد جحفلي (الخلود)، عبد الإله المالكي (إعارة لفريق الاتفاق).

النصر

المنضمون: لا يوجد

المغادرون: دافيد أوسبينا (نهاية العقد)، وليد عبد الله (الدرعية)، محمد قاسم (القادسية)، مرزوق تمبكتي (الرياض).

الأهلي

المنضمون: لا يوجد

المغادرون: آلان سان ماكسيمان (إعارة لفنربخشة التركي).

التعاون

المنضمون: سلطان مندش (الفيحاء)، محمد الكويكي (الاتفاق)، متعب المفرج (الهلال)، سلطان الفرحان (الاتحاد).

المغادرون: عبد الملك العييري (نيوم)، محمد الغامدي (الفيصلي).

الاتحاد

المنضمون: حسام عوار (روما الإيطالي)، حامد الغامدي (تمديد الإعارة لموسم إضافي)، حامد الشنقيطي (انتقال حر)، سعد آل موسى (تفعيل بند الانتقال)، أحمد الغامدي (تفعيل بند الانتقال)، عوض الناشري (تجديد العقد)، طلال حاجي (تجديد العقد).

المغادرون: رومارينيو (نيوم)، مارسيلو غروهي (الخلود)، مد الله العليان (الاتفاق)، سويلم المنهالي (الرياض)، سلطان الفرحان (إعارة إلى التعاون).

الاتفاق

المنضمون: مد الله العليان (الاتحاد)، عبد الإله المالكي (الهلال).

المغادرون: محمد الكويكبي (التعاون)، علي هزازي (القادسية).

الفتح

المنضمون: لا يوجد

المغادرون: كريستيان تيو (نهاية العقد)، توفيق بوحيمد (نهاية العقد)، علي الزبيدي (نهاية العقد)، محمد السعيد (نهاية العقد)، عباس الحسن (نيوم)، مصطفى ملائكة (نيوم)، حسن صالح (نهاية العقد)، قاسم لاجامي (القادسية).

الشباب

المنضمون: هارون كمارا (الاتحاد).

المغادرون: حسين القحطاني (القادسية)، سعيد الربيعي (الأخدود).

الفيحاء

المنضمون: عبد الهادي الحراجين (الرياض)، منصور البيشي (الرائد)، سطام الشمري (انتقال حر)، فارس عابدي (القادسية)، فاشون ساكالا (تمديد العقد).

المغادرون: فلاديمير ستويكوفيتش (نهاية العقد)، أنتوني نواكايمي (طرابزون سبور التركي)، ريكاردو رايلر (نهاية العقد)، سلطان مندش (التعاون)، مهند القيضي (نهاية العقد)، محمد مجرشي (نهاية العقد)، أسامة الخلف (نيوم)، عبد الرحمن السفري (نهاية العقد)، حسين الشويش (العروبة).

ضمك

المنضمون: عبد القادر بدران (تجديد عقد).

المغادرون: دوماغوج أنتوليتش (نهاية العقد)، مصطفى زغبة (نهاية العقد)، عبد العزيز الشهراني (نهاية العقد)، عبد العزيز مكين (نهاية العقد)، حسن الشمراني (نهاية العقد)، فهد الجهني (نهاية العقد)، فارس الشهراني (نهاية العقد)، عبد العزيز مجرشي (نهاية العقد).

الخليج

المنضمون: لا يوجد

المغادرون: فواز الطريس (العروبة).

الرائد

المنضمون: لا يوجد

المغادرون: منصور البيشي (الفيحاء).

الوحدة

المنضمون: لا يوجد

المغادرون: منير المحمدي، عبد الإله بخاري، محمد القرني، هزاع الغامدي، أيمن الحسيني، جابر عسيري، يوسف الحربي، نايف كريري (كلهم لنهاية العقد)، راكان الحربي (إعارة إلى البكيرية).

الرياض

المنضمون: سويلم المنهالي (الاتحاد)، مرزوق تمبكتي (النصر)، ريان البلوشي (الصفا).

المغادرون: عبد الهادي الحراجين (الفيحاء)، عبد الرحمن البركة (البكيرية).

الأخدود

المنضمون: سعيد الربيعي (الشباب)، نايف عسيري (الاتحاد).

المغادرون: مصلح الشيخ (العربي).

القادسية

المنضمون: ناتشو فرنانديز (ريال مدريد الإسباني)، ناهيتان نانديز (كالياري الإيطالي)، كوين كاستيلس (فولفسبورغ الألماني)، حسين القحطاني (الشباب)، جوليان كينونيس (كلوب أميركا المكسيكي)، محمد قاسم (النصر)، قاسم لاجامي (الفتح)، علي هزازي (الاتفاق).

المغادرون: فارس عابدي (الفيحاء)، مباي دياني (نيوم)، ألفارو غونزاليس، عبد الله الزوري، نواف العابد، كيفن رودريغيز، لوسيانو فييتو (كلهم نهاية العقد).

🎬 ناتشو فرنانديز: "الدوري السعودي مختلف ويحمل الكثير من التوقعات .. وجاهز لكل التحديات" ❤️

⁰#ناتشو_قدساوي | #القادسية pic.twitter.com/MhSbuKXmmJ — نادي القادسية السعودي (@Alqadsiah) June 27, 2024

العروبة

المنضمون: فواز الطريس (الخليج)، حسين الشويش (الفيحاء)، زياد الحنيطي (تجديد عقد)، حامد المقاطي (تجديد عقد)، أحمد كرنشي (الفيصلي).

المغادرون: دزيوغاس بارتكوس (البكيرية).

الخلود