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نجوم حملوا الرقم 9 قبل مبابي في ريال مدريد

كيليان مبابي سيحمل الرقم 9 لأول مرة في مسيرته الكروية (رويترز)
17/7/2024

بعد مواسم عامرة بالألقاب مع باريس سان جيرمان بدأ الدولي الفرنسي كيليان مبابي فصلا جديدا في مسيرته الكروية مع ريال مدريد الإسباني؛ في صفقة انتقال حر بالقميص رقم 9 الذي يرتديه أول مرة.

وقام النادي الملكي بتقديم مبابي لاعبا جديدا في صفوفه اليوم الثلاثاء، في حفل أقيم بملعبه "سانتياغو برنابيو"، بحضور جماهيري كبير.

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وظهر مبابي في الحفل مرتديا قميصا يحمل الرقم 9 الذي سيحمله للمرة الأولى في مسيرته.

ومنذ رحيل كريم بنزيمة إلى اتحاد جدة السعودي لم يرتد أي لاعب الرقم 9.

ويعدّ الأسطورة ألفريدو دي ستيفانو أحد أبرز اللاعبين الذين حملوا رقم 9 في صفوف ريال مدريد، وذلك في مواسم متفرقة في خمسينيات القرن الماضي وستينياته.

كذلك ارتدى رونالدو نازاريو القميص بدءا من موسمه الثاني (2003-2004) حتى رحيله عن "سانتياغو برناببيو" في 2007.

بدوره كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي للريال والذي يعدّه مبابي مثلا أعلى، حمل القميص رقم 9 مؤقتا في موسمه الأول مع الملكي (2009-2010) لأن رقمه المفضل (7) كان يرتديه الأسطورة راؤول غونزاليس.

وفي ما يلي قائمة اللاعبين البارزين الذين ارتدوا الرقم 9 في صفوف ريال مدريد قبل مبابي:

 

1- الإسباني ألفريدو دي ستيفانو.

2- الفرنسي ريمون كوبا.

3- الإسباني كارلوس سانتيلانا.

4- الإنجليزي لوري كننغهام.

5- الإسباني إيميليو بوتراغينيو.

6- المكسيكي هوغو سانشيز.

7-الكرواتي دافور سوكر.

8-الأرجنتيني خافيير سافيولا.

9-الإسباني روبيرتو سولدادو.

10- التشيلي إيفان زامورانو.

 11-الإسباني فرناندو مورينتس.

12- البرازيلي رونالدو نازاريو.

13- البرتغالي كريستيانو رونالدو.

 14-الفرنسي كريم بنزيمة.

15- الفرنسي كيليان مبابي.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي