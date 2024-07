نجوم حملوا الرقم 9 قبل مبابي في ريال مدريد

بعد مواسم عامرة بالألقاب مع باريس سان جيرمان بدأ الدولي الفرنسي كيليان مبابي فصلا جديدا في مسيرته الكروية مع ريال مدريد الإسباني؛ في صفقة انتقال حر بالقميص رقم 9 الذي يرتديه أول مرة.

وقام النادي الملكي بتقديم مبابي لاعبا جديدا في صفوفه اليوم الثلاثاء، في حفل أقيم بملعبه "سانتياغو برنابيو"، بحضور جماهيري كبير.

وظهر مبابي في الحفل مرتديا قميصا يحمل الرقم 9 الذي سيحمله للمرة الأولى في مسيرته.

ومنذ رحيل كريم بنزيمة إلى اتحاد جدة السعودي لم يرتد أي لاعب الرقم 9.

Most LaLiga goals scored in a single season by Real Madrid's number 9 since 1990:

◉ 28 – Iván Zamorano (94/95)

◉ 27 – Karim Benzema (21/22)

◉ 26 – Cristiano Ronaldo (09/10)

◉ 26 – Iván Zamorano (92/93)

How many will Kylian Mbappé get in 2024/25? 🤔 pic.twitter.com/InxOzjhARb

— Squawka (@Squawka) July 16, 2024