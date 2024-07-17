نجوم حملوا الرقم 9 قبل مبابي في ريال مدريد

بعد مواسم عامرة بالألقاب مع باريس سان جيرمان بدأ الدولي الفرنسي كيليان مبابي فصلا جديدا في مسيرته الكروية مع ريال مدريد الإسباني؛ في صفقة انتقال حر بالقميص رقم 9 الذي يرتديه أول مرة.

وقام النادي الملكي بتقديم مبابي لاعبا جديدا في صفوفه اليوم الثلاثاء، في حفل أقيم بملعبه "سانتياغو برنابيو"، بحضور جماهيري كبير.

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وظهر مبابي في الحفل مرتديا قميصا يحمل الرقم 9 الذي سيحمله للمرة الأولى في مسيرته.

ومنذ رحيل كريم بنزيمة إلى اتحاد جدة السعودي لم يرتد أي لاعب الرقم 9.

Most LaLiga goals scored in a single season by Real Madrid's number 9 since 1990: ◉ 28 – Iván Zamorano (94/95)

◉ 27 – Karim Benzema (21/22)

◉ 26 – Cristiano Ronaldo (09/10)

◉ 26 – Iván Zamorano (92/93) How many will Kylian Mbappé get in 2024/25? 🤔 pic.twitter.com/InxOzjhARb — Squawka (@Squawka) July 16, 2024

ويعدّ الأسطورة ألفريدو دي ستيفانو أحد أبرز اللاعبين الذين حملوا رقم 9 في صفوف ريال مدريد، وذلك في مواسم متفرقة في خمسينيات القرن الماضي وستينياته.

كذلك ارتدى رونالدو نازاريو القميص بدءا من موسمه الثاني (2003-2004) حتى رحيله عن "سانتياغو برناببيو" في 2007.

بدوره كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي للريال والذي يعدّه مبابي مثلا أعلى، حمل القميص رقم 9 مؤقتا في موسمه الأول مع الملكي (2009-2010) لأن رقمه المفضل (7) كان يرتديه الأسطورة راؤول غونزاليس.

وفي ما يلي قائمة اللاعبين البارزين الذين ارتدوا الرقم 9 في صفوف ريال مدريد قبل مبابي:

1- الإسباني ألفريدو دي ستيفانو.

2- الفرنسي ريمون كوبا.

3- الإسباني كارلوس سانتيلانا.

4- الإنجليزي لوري كننغهام.

5- الإسباني إيميليو بوتراغينيو.

6- المكسيكي هوغو سانشيز.

7-الكرواتي دافور سوكر.

8-الأرجنتيني خافيير سافيولا.

9-الإسباني روبيرتو سولدادو.

10- التشيلي إيفان زامورانو.

🚨NEW PRINT CLAXON🚨 ⚽️ 9 IVÁN ZAMORANO 🇨🇱 📆 Real Madrid – Home – 94/96📸 Belting shirt for Customer Karis. BamBam was eventually a 69 cap/34 goal international striker & between 92-96, he represented Los Blancos. The prolific marksman scored 101 goals in 173 games. 🔥 pic.twitter.com/rzHGOTTgPr — Cutting Edge Shirts (@CES_shirts) May 16, 2023

11-الإسباني فرناندو مورينتس.

12- البرازيلي رونالدو نازاريو.

13- البرتغالي كريستيانو رونالدو.

'UM, DOIS, TRÊS… HALA MADRID!' 🔥🥹 Kylian Mbappé tinha 10 anos quando Cristiano Ronaldo foi apresentado no Real Madrid. Hoje, o novo camisa 9 merengue usou a mesma fala do seu ídolo. Tá escorrendo uma lágrima aqui… ❤️ Crédito: Real Madrid TV pic.twitter.com/Xp6yhqS71X — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) July 16, 2024

14-الفرنسي كريم بنزيمة.

15- الفرنسي كيليان مبابي.