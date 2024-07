الدوري الألماني يعتمد قانون الحكام المطبق في يورو 2024

قرر الاتحاد الألماني لكرة القدم تبنّي اللائحة التي تسمح لقادة الفرق فقط بالتحدث إلى الحكام، على مستوى جميع منافسات اللعبة وبشكل فوري.

ونجحت هذه اللائحة نجاحا كبيرا في كأس أمم أوروبا (يورو 2024) في ألمانيا، وسيطبقها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أيضا في الفعاليات المستقبلية التابعة له.

وأوضح اتحاد الكرة الألماني -اليوم الثلاثاء- أنه اتفق مع لجنة الحكام ورابطة الدوري الألماني على تقديم هذه اللائحة في البوندسليغا والدوريات الأقل.

A rule that only a team captain can talk to referees, introduced at Euro 2024, will be applied to all levels of German football, the German FA (DFB) has announced.

