بدأ نادي تشلسي الإنجليزي والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) التحقيق بعدما تقدم إنزو فرنانديز باعتذار عن مقطع فيديو "مسيء" نشره على حسابه بتطبيق إنستغرام.

وذكر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، مساء الثلاثاء، أنه سيتقدم بشكوى جنائية بأن لاعبي المنتخب الأرجنتيني أدلوا بـ"تعليقات عنصرية وتمييزية مسيئة" عقب فوزهم على كولومبيا في المباراة النهائية ببطولة كوبا أميركا.

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وتأتي الشكوى عقب ظهور مقطع فيديو نشره لاعب وسط تشلسي فرنانديز، حيث يظهر هو وزملاؤه وهم يهتفون ضد المنتخب الفرنسي أثناء احتفالهم بالفوز 1-صفر على كولومبيا في المباراة النهائية لكوبا أميركا التي أقيمت الأحد الماضي.

🚨🇦🇷 Les joueurs de l’Argentine ont entonné un chant RACISTE à l’encontre de l’Équipe de France après leur victoire en Copa America : « 𝘐𝘭𝘴 𝘫𝘰𝘶𝘦𝘯𝘵 𝘱𝘰𝘶𝘳 𝘭𝘢 𝘍𝘳𝘢𝘯𝘤𝘦 𝘮𝘢𝘪𝘴 𝘷𝘪𝘦𝘯𝘯𝘦𝘯𝘵 𝘥'𝘈𝘯𝘨𝘰𝘭𝘢,

𝘐𝘭𝘴 𝘷𝘰𝘯𝘵 𝘣𝘪𝘦𝘯 𝘤𝘰𝘶𝘳𝘪𝘳,

𝘐𝘭𝘴… pic.twitter.com/XkDk19WwN7 — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) July 16, 2024

ونشر فرنانديز بيانا على حسابه بـ"إنستغرام"، مساء الثلاثاء، قال فيه "أريد أن أعتذر بشدة عن الفيديو الذي نشرته على حسابي بتطبيق إنستغرام خلال احتفالات المنتخب الوطني".

وأضاف "تتضمن الأغنية كلمات مسيئة ولا يوجد أي عذر لهذه الكلمات. أرفض التمييز بكل أشكاله وأعتذر لانجرافي في نشوة الاحتفالات بلقب كوبا أميركا".

وأردف "لا يعكس هذا الفيديو، ولا هذه اللحظة، ولا تلك الكمات، اعتقاداتي أو شخصيتي. أنا آسف حقا".

وانتقلت الأزمة إلى لاعبي تشلسي، حيث نشر المدافع الفرنسي ويسلي فوفانا عبر حسابه على إكس أمس، مقطع فرنانديز معلقا عليه "كرة القدم في 2024: عنصرية غير محظورة"، وحصد قرابة 60 مليون مشاهدة ومئات آلاف التفاعلات.

وذكرت حسابات رياضية، أنه بجانب فوفانا فإن اللاعبين الفرنسيين في تشلسي إكسيل ديساسي ومالو غوستو، ألغوا متابعة زميلهما الأرجنتيني من حساباتهما الشخصية على موقع "إنستغرام".

🚨 عــــاجـــل 🚨 — قام لاعبو تشيلسي ويسلي فوفانا وديساسي ومالو غوستو بإلغاء متابعة زميلهم إنزو فيرنانديز في الإنستغرام. pic.twitter.com/s8e1l9L2Ev — الدوري الإنجليزي™ (@TrendEPL) July 16, 2024

وأصدر تشلسي بيانا صباح اليوم الأربعاء رحب فيه باعتذار فرنانديز، بينما أعلن اتخاذ إجراءات تأديبية. وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه أيضا يحقق في الواقعة.

وذكر بيان النادي "يعتبر نادي تشلسي جميع أنواع التمييز غير مقبولة على الإطلاق".

وأضاف "نفتخر بكوننا ناديا متنوعا وشاملا، يشعر فيه جميع الناس من مختلف الثقافات والهويات والمجتمعات بالترحاب".

وأكد البيان "نقدر ونثمن اعتذار لاعبنا بشكل علني، وسنستغل هذه الفرصة للتوعية. بدأ النادي إجراءات تأديبية داخلية".

https://www.chelseafc.com/en/news/article/club-statement-july-17-2024

وقال متحدث باسم الفيفا "فيفا على علم بمقطع الفيديو المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، والواقعة قيد التحقيق. يدين فيفا بشدة أي نوع من أنواع التمييز من أي شخص، بما في ذلك اللاعبون والجماهير والمسؤولون".

وفي بيان صدر أمس الثلاثاء، ذكر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أن رئيسه فيليبي ديالو سيطالب جياني إنفانتينو، رئيس فيفا، وكلاوديا فابيان تابيا، رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، بالرد على هذه المزاعم.

وجاء في البيان "يدين رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، فيليبي ديالو، بأشد العبارات التصريحات العنصرية والتمييزية غير المقبولة الموجهة ضد لاعبي المنتخب الفرنسي في سياق أغنية، رددها لاعبو ومشجعو المنتخب الأرجنتيني عقب الفوز بكوبا أميركا وتم نشرها عبر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضاف "في مواجهة جدية لهذه التصريحات الصادمة، التي تخالف القيم الرياضية وحقوق الإنسان، قرر رئيس الاتحاد الفرنسي الدخول في تحد مباشر مع رئيس الاتحاد الأرجنتيني ورئيس فيفا، والتقدم بشكوى قانونية ضد هذه التصريحات المسيئة التي تحمل طبيعة عنصرية وتمييزية".

وتغلب المنتخب الأرجنتيني على نظيره الفرنسي بركلات الترجيح في نهائي كأس العالم 2022 بقطر، وهي المباراة التي سمع فيها قيام الجماهير الأرجنتينية بأداء بعض الأغاني التمييزية.