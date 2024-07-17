هل أجرى رونالدو عمليات جراحية لتجميل وجهه وإبراز عضلاته؟

زعمت تقارير إسبانية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لجأ إلى عمليات جراحية لإبراز عضلاته بشكل مثالي، خاصة في منطقة البطن التي لا يفوّت فرصة في إظهارها للجماهير عبر حساباته الشخصية المليونية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشهدت اللياقة البدنية لرونالدو (39 عامًا) تغييرًا جذريا طوال مسيرته؛ فمظهره الحالي مختلف تماما عن الشكل الذي كان يبدو عليه عندما غادر بلاده وهو في الـ18 من عمره لينتقل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مع فريق مانشستر يونايتد.

وذكرت تقارير، تحدثت عن نجوم الفن والرياضة الذين أجروا عمليات جراحية تجميلية، أن التحول الذي شهده جسد النجم البرتغالي هو نتيجة للوقت الذي قضاه تحت الجراحة.

وادّعى ذلك صراحة الجراح الكولومبي إرنستو باربوسا في مقطع فيديو عام 2015 ينتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال باربوسا إن رونالدو أجرى عمليات تجميل في وجهه، كما قام بتشكيل عضلات جسده في غرفة العمليات أيضا.

وبحسب خبير التجميل الكولومبي، فإن لاعب النصر السعودي حاليا خضع لعملية "نحت الدهون بالموجات فوق الصوتية التي تبرز علامات عضلات البطن".

لكن رونالدو لم يعلق على هذه الادعاءات مكتفيا بنشر مقاطع فيديو وصور لتدريباته المكثفة سواء في الملاعب أو في صالة اللياقة البدنية في منزله وهو يستعرض عضلاته التي بناها فيها.