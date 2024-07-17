برشلونة يدرس بيع فيتور روكي لنادٍ سعودي

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة يدرس بيع لاعبه الشاب فيتور روكي إلى أحد الأندية السعودية، خلال الميركاتو الصيفي لانتقالات كرة القدم.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية إن البلوغرانا يرغب في رحيل المهاجم البرازيلي فيتور روكي، قبل نهاية أغسطس/آب، لكن العروض التي تلقاها من الأندية الأوروبية لم تكن مقنعة.

وأشارت إلى أن روكي يرفض الخروج على سبيل الإعارة، في حين كان يرفض برشلونة إعارة اللاعب مع خيار شرائه بأقل من قيمته السوقية.

وأوضحت أن بورتو البرتغالي كان الأكثر إصرارا على ضم روكي في محاولة لاستغلال الوضع المالي المتردي للنادي الكتالوني، كما يرغب لاتسيو الإيطالي في ضم اللاعب البرازيلي أيضا.

❗️Barcelona have received a big offer for Vitor Roque from a Saudi Arabian club, they would make a profit on the player if they sell him. However, Deco and Hansi Flick will decide if the club accepts. — @sport pic.twitter.com/toPtXaJXLu — Barça Universal (@BarcaUniversal) July 16, 2024

لكن برشلونة تلقى عرضا سعوديا مغريا، قد يُعجل بإبرام صفقة بيعه شريطة موافقة روكي على الرحيل إلى الدوري السعودي للمحترفين.

وكشفت الصحيفة عن أن العرض بات بشكل رسمي على طاولة برشلونة، ويتخطى الأموال التي حددها البارسا لصفقة روكي، بل إنه سيجعل النادي يحقق ربحا من بيعه، وأن القرار النهائي سيكون في يد ديكو المدير الرياضي ومدرب الفريق هانسي فليك.

وأنفق برشلونة 30 مليون يورو على روكي، بالإضافة إلى 31 مليون يورو على شكل متغيرات، غير أنه لم يجنِ الكثير من وراء الصفقة.

ومن المفترض أن يكون البرازيلي بديلا لروبرت ليفاندوفسكي، لكن يبدو أن الأشهر الستة الأولى التي قضاها في برشلونة أقنعت النادي بأنهم ارتكبوا خطأ.

وانضم روكي إلى برشلونة في منتصف الموسم الماضي (2023-2024) من فريق أتلتيكو باراناينسي البرازيلي مقابل 40 مليون يورو، ولم يحصل على فرصة كبيرة للعب، واكتفى بالظهور في 13 مباراة فقط على مستوى مسابقتي الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا.