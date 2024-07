برشلونة يدرس بيع فيتور روكي لنادٍ سعودي

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة يدرس بيع لاعبه الشاب فيتور روكي إلى أحد الأندية السعودية، خلال الميركاتو الصيفي لانتقالات كرة القدم.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية إن البلوغرانا يرغب في رحيل المهاجم البرازيلي فيتور روكي، قبل نهاية أغسطس/آب، لكن العروض التي تلقاها من الأندية الأوروبية لم تكن مقنعة.

وأشارت إلى أن روكي يرفض الخروج على سبيل الإعارة، في حين كان يرفض برشلونة إعارة اللاعب مع خيار شرائه بأقل من قيمته السوقية.

وأوضحت أن بورتو البرتغالي كان الأكثر إصرارا على ضم روكي في محاولة لاستغلال الوضع المالي المتردي للنادي الكتالوني، كما يرغب لاتسيو الإيطالي في ضم اللاعب البرازيلي أيضا.

❗️Barcelona have received a big offer for Vitor Roque from a Saudi Arabian club, they would make a profit on the player if they sell him. However, Deco and Hansi Flick will decide if the club accepts.

— Barça Universal (@BarcaUniversal) July 16, 2024