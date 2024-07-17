المرشحون الـ10 للفوز بجائزة الكرة الذهبية

تتجه أنظار عشاق كرة القدم عبر العالم لمعرفة هوية من سيحسم سباق الفوز بجائزة الكرة الذهبية بعد إسدال الستار على بطولتي أمم أوروبا (يورو 2024) وكوبا أميركا.

وستكون منافسات دوري أبطال أوروبا إلى جانب كأس أمم أوروبا "اليورو" وكوبا أميركا عوامل حاسمة في تحديد اللاعب الفائز بالكرة الذهبية.

وفازت إسبانيا بلقب بطولة أمم أوروبا 2024 الأحد بعد أن تغلبت على إنجلترا 2-1 في المباراة النهائية.

بدورها، تُوجت الأرجنتين بكوبا أميركا للمرة الثانية تواليا بفوزها 1-0 على كولومبيا، حيث رفع ليونيل ميسي مرة أخرى لقبا دوليا كبيرا آخر.

وفاز البرغوث الأرجنتيني بالكرة الذهبية الثامنة في مسيرته عام 2023، ليحتل صدارة المتوجين بالجائزة التي تُمنح لأفضل لاعب كرة قدم بالعالم، في حين يحتل رونالدو المركز الثاني بـ5 كرات فقط.

ويشهد السباق منافسة شديدة من أجل الظفر بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم بين مجموعة من النجوم.

صحيفة ديلي ميل البريطانية رشحت 10 لاعبين للمنافسة على جائزة الكرة الذهبية:

10- الألماني توني كروس (ريال مدريد).

9- النرويجي إرلينغ هالاند (مانشستر سيتي).

8- الإنجليزي فيل فودين (مانشستر سيتي).

7- الفرنسي كيليان مبابي (ريال مدريد).

6- الأرجنتيني ليونيل ميسي (إنتر ميامي).

5- الإسباني لامين جمال (برشلونة).

4- الإسباني داني كارفاخال (ريال مدريد).

3- الإنجليزي جود بيلينغهام (ريال مدريد).

2- الإسباني رودري (مانشستر سيتي).

1- البرازيلي فينيسيوس جونيور (ريال مدريد).