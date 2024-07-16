منتخب إسبانيا يهيمن على التشكيلة المثالية ليورو 2024

اختير لاعب خط الوسط رودري ولامين جمال البالغ من العمر (17 عاما) ضمن 6 لاعبين إسبان في التشكيلة المثالية في بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 التي أعلنها الاتحاد الأوروبي (يويفا) اليوم الثلاثاء.

واختار المراقبون الفنيون في اليويفا تشكيلة لطريقة 4-3-3 وهي واحدة من أكثر الطرق التي تم تطبيقها خلال البطولة، وقد اختير المدافع كايل ووكر للمرة الثانية ويعد اللاعب الإنجليزي الوحيد في التشكيلة المثالية.

وتغلبت إسبانيا 2-1 على إنجلترا في المباراة النهائية يوم الأحد الماضي لتحرز اللقب للمرة الرابعة، وهو رقم قياسي انفردت به.

وضمت التشكيلة المثالية أيضا مايك ماينان (فرنسا) ومانويل أكانجي (سويسرا) ووليام ساليبا (فرنسا) ومارك كوكوريلا (إسبانيا) وداني أولمو (إسبانيا) وفابيان رويز (إسبانيا) وجمال موسيالا (ألمانيا) ونيكو وليامز (إسبانيا).

وضم فريق المراقبين الفنيين باليويفا 12 عضوا من اللاعبين السابقين والمدربين الحاليين أو السابقين.