لامين جمال يتفوق على رونالدو في (تيك توك) خلال يورو 2024

لم يحصد النجم الإسباني الصاعد لامين جمال الأرقام القياسية في مشوار منتخب بلاده للفوز بكأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) فحسب، بل كان أيضا نجما بارزا على وسائل التواصل الاجتماعي، حتى أنه تفوق على الأسطورة كريستيانو رونالدو صاحب الأرقام القياسية على مواقع التواصل.

وذكرت منصة (تيك توك) اليوم الثلاثاء أن مقاطع الفيديو الخاصة بلامين جمال (17 عاما) حظيت بأكثر من 170 مليون مشاهدة خلال البطولة القارية، التي استمرت شهرا وانتهت أول أمس الأحد، وهو أكثر بكثير من أي لاعب آخر.

وفيما يتعلق بالمنتخبات الـ24 التي شاركت في البطولة، تصدرت ألمانيا المضيفة القائمة بـ374 مليون مشاهدة كان معظمها مقاطع فيديو لجمال موسيالا وتوني كروس.

وجاءت فرنسا في المركز الثاني بـ241 مليون مشاهدة، متقدمة على إنجلترا، الحاصلة على وصافة البطولة، التي نالت 184 مليون مشاهدة.

في المقابل، جاء المنتخب الإسباني المتوج باللقب في المركز السابع بـ51 مليون نقرة.

وأشارت تيك توك إلى أن مشاهدات المحتوى المتعلق باليورو بشكل عام كانت قريبة من 3.5 مليارات.