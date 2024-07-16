أضاف لامين جمال جائزة جديدة لرصيده في بطولة أمم أوروبا (يورو 2024) لكرة القدم بعد أن حصد هدفه في شباك فرنسا جائزة الأفضل في البطولة.

وتوج منتخب إسبانيا بلقب "يورو 2024" بعد فوزه على منتخب إنجلترا في النهائي 2-1، ليحصد اللقب للمرة الرابعة في تاريخه.

وعلى مدار 51 مباراة أقيمت بداية من دور المجموعات وحتى المباراة النهائية تسجيل 117 هدفا بواقع 2.3 هدفا في المباراة الواحدة بمعدل 39 دقيقة.

وتم اختيار الأهداف العشرة الأفضل في بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024 من قبل المراقبين الفنيين للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

واحتل جمال المركز الأول بهدفه المذهل لإسبانيا في فوزهم 2-1 في نصف النهائي على فرنسا -وهو الهدف الذي جعله أصغر لاعب يسجل في بطولة أمم أوروبا على الإطلاق بعمر 16 عاما و362 يوما فقط.

لامين جمال يدرك التعادل لمنتخب إسبانيا من تسديدةٍ رائعة. وبهذا الهدف أصبح لامين جمال أصغر لاعب يسجل هدفاً في تاريخ بطولة أمم أوروبا. 📦 اشترك الآن 👇 🔗 https://t.co/rqgQjLVzKF

📱 https://t.co/alkogGtHdW#يورو2024 | #موطن_اليورو | #اسبانيا_فرنسا pic.twitter.com/0sWihgpmR5 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 9, 2024

وتألق لامين جمال بتسجيله هدفا جميلا بعد أن راوغ أحد المدافعين قبل أن يسدد تسديدة قوية بيسراه من خارج منطقة الجزاء لتسكن الزاوية الأقصى لحارس المرمى مايك ماينان محرزا الهدف الأجمل في النسخة الأخيرة من بطولة أوروبا.

وحل الإنجليزي جود بيلينغهام في المركز الثاني بفضل ركلة خلفية في الوقت بدل الضائع لإنجلترا ضد سلوفاكيا في دور الـ16، في حين احتل السويسري شيردان شاكيري المركز الثالث بفضل هدفه في أول مباراة لسويسرا ضد أسكتلندا في الجولة الثانية.

فيما يلي قائمة أفضل 10 أهداف في يورو 2024:

1- لامين جمال (منتخب إسبانيا): ضد فرنسا في نصف النهائي.

2-جود بيلينغهام (منتخب إنجلترا): ضد سلوفاكيا في دور الـ16.

3-شيردان شاكيري (منتخب سويسرا): ضد أسكتلندا في الجولة الثانية.

4-نيكولاي ستانسيو (منتخب رومانيا): ضد أوكرانيا الجولة الأولى.

5-أردا غولر (منتخب تركيا): ضد جورجيا في الجولة الأولى.

6-ميرت مولدور (منتخب تركيا): ضد جورجيا في الجولة الأولى.

7–فابيان رويز (منتخب إسبانيا): ضد كرواتيا في الجولة الأولى.

8-أولي واتكينز (منتخب إنجلترا): ضد هولندا في نصف النهائي.

9-ماتيا زكاغني (منتخب إيطاليا): ضد كرواتيا في الجولة الثالثة.

10-تشافي سيمونز (منتخب هولندا): ضد إنجلترا في نصف النهائي.