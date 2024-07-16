عزز منتخب الأرجنتين صدارته لقائمة المنتخبات الأكثر تتويجا بالألقاب في تاريخ كرة القدم، بعد تتويجه بلقب بطولة كوبا أميركا للمرة الـ16 في تاريخه والثانية على التوالي مسجلا رقما قياسيا.

وفازت الأرجنتين بقيادة أسطورتها ليونيل ميسي في نهائي كوبا أميركا على كولومبيا 1-صفر بفضل هدف متأخر في الوقت الإضافي سجله البديل لاوتارو مارتينيز بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي على ملعب هارد روك في فلوريدا الاثنين الماضي.

ونستعرض فيما يلي أكثر 10 منتخبات تتويجا بالألقاب في تاريخ كرة القدم والتي من بينها منتخب مصر الذي تفوق على إيطاليا وإسبانيا في عدد الألقاب التي توج بها.