مانشستر يونايتد يتعاقد مع الهولندي جوشوا سيركسي

تعاقد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم الأحد مع المهاجم الهولندي جوشوا سيركسي قادمًا من بولونيا الإيطالي في صفقة قدرت بـ46.3 مليون دولار.

ووقّع سيركسي على عقد لـ5 سنوات مع "الشياطين الحمر"، مع خيار التجديد لـ12 شهرًا إضافيًا.

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وسيتنافس سيركسي مع الدانماركي راسموس هويلوند وماركوس راشفورد والأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو والبرازيلي أنتوني لحجز مكان له كلاعب أساسي في خط الهجوم.

واختار يونايتد حسب تقارير إعلامية أن يدفع مبلغًا زائدًا عن قيمة البند الجزائي البالغ 42.677 مليون دولار من أجل تقسيم المبلغ على فترة 3 سنوات للامتثال إلى قوانين الربح والاستدامة.

وبرز ابن الـ23 عامًا إلى الواجهة في الدوري الإيطالي الموسم الماضي بعد أن ساعد بولونيا بصورة غير متوقعة على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ونجح في تسجيل 12 هدفًا في 37 مباراة مع بولونيا الموسم الماضي، وشارك أيضًا مع منتخب بلاده في كأس أمم أوروبا قبل الخروج من الدور نصف النهائي على يد إنجلترا.

وتحدث مدرب يونايتد الهولندي إريك تن هاغ إلى سيركسي من أجل إقناعه بالالتحاق بتشكيلة الفريق.

وقال سيركسي الذي بدأ مسيرته مع بايرن ميونخ الألماني قبل أن يلعب على سبيل الإعارة مع بارما الإيطالي وأندرلخت البلجيكي "أنا لاعب كرّس كل شيء دائمًا للفوز، وأنا مستعد لهذا التحدي التالي، للانتقال إلى مستوى آخر في مسيرتي والفوز بالمزيد من الألقاب".

وأضاف "بعد إجراء مناقشات مع المدير الفني ومسؤولي النادي، أعلم مدى الإثارة التي تنتظر مستقبلي هنا ولا أستطيع الانتظار حتى ألعب دوري في تحقيق النجاح لمانشستر يونايتد".