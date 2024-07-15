موعد حفل تقديم كيليان مبابي في البرنابيو والقنوات الناقلة

يجري نادي ريال مدريد اللمسات الأخيرة استعدادا لتقديم نجمه الفرنسي كيليان مبابي للجماهير ووسائل الإعلام، وذلك بعد انتقاله لصفوف الفريق في صفقة انتقال حر، قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال ريال مدريد، في بيان عبر موقعه الرسمي، "النادي يسره الإعلان عن تقديم كيليان مبابي في حفل مشابه أو حتى أكثر أهمية من حفل تقديم البرتغالي كريستيانو رونالدو قبل 15 عاما".

ووصفت الصحافة الإسبانية حفل تقديم المهاجم البالغ 25 عاما بأنه "حدث تاريخي"، خاصة أنه سيحضره 80 ألف متفرج لجماهير ريال مدريد في ملعب البرنابيو.

🚨 Kylian Mbappé’s presentation at the Bernabéu will be HISTORIC: • There will be a catwalk installed from the locker room end.

• Fire effects on stage.

• Live Musicians.

• Fireworks display.

• 360° panoramic cameras to get best shots. @diarioas 🔥 pic.twitter.com/clJDLOSQRV — Madrid Zone (@theMadridZone) July 3, 2024

موعد حفل تقديم مبابي والقنوات الناقلة

سيقدم ريال مدريد لاعبه الجديد مبابي يوم الثلاثاء 16 يوليو/تموز، ومن المقرر أن يبدأ العرض حوالي الساعة 12 ظهرا بتوقيت إسبانيا، الواحدة ظهرا بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

يمكن لعشاق الميرينغي مشاهدة عرض تقديم مبابي عبر قناة ريال مدريد الرسمية، وأيضا عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية (قناة الإخبارية المفتوحة).

كما يمكن متابعة العرض الضخم لحظة بلحظة عبر موقع الجزيرة نت.

ملعب البرنابيو جاهز لحفل تقديم مبابي

أصبح ملعب سانتياغو برنابيو جاهزا عمليا لاستقبال آلاف المشجعين، يوم الثلاثاء، لمشاهدة نجم الفريق الجديد مبابي.

وكشف مقطع فيديو مسرّب عن الاستعدادات الأخيرة لهذه المناسبة، حيث ظهر قوس في طرف الملعب يبدو أنه جزء من المسرح الذي سيتم إعداده للحفل.

🔥 El Real Madrid está preparando algo muy gordo para la presentación de @KMbappe en el Santiago Bernabéu. pic.twitter.com/fd86toC4JW — Fanáticos Real Madrid (@Fanaticos_RMCF) July 15, 2024

مبابي يخضع للفحص الطبي صباحا

سيخضع قائد الديوك للفحص الطبي صباح يوم الثلاثاء، لتحديد ما إذا كان يحتاج إلى عملية جراحية بعد إصابة أنفه بكسر خلال اليورو، ثم سينتقل اللاعب إلى الفالديبيباس، مركز تدريب ريال مدريد، لتوقيع عقده لمدة 5 سنوات، بعد ذلك، سيطأ النجم الفرنسي بقدميه أرضية ملعب سانتياغو برنابيو مرتديا قميص الملكي للمرة الأولى.

بداية مشوار مبابي مع ريال مدريد

من المقرر أن يبدأ مبابي مشواره مع بطل إسبانيا في مباراة مايوركا ضمن الجولة الأولى من الدوري الإسباني، الذي ستقام منافساته يوم 17 و18 أغسطس/آب.