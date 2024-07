موعد حفل تقديم كيليان مبابي في البرنابيو والقنوات الناقلة

يجري نادي ريال مدريد اللمسات الأخيرة استعدادا لتقديم نجمه الفرنسي كيليان مبابي للجماهير ووسائل الإعلام، وذلك بعد انتقاله لصفوف الفريق في صفقة انتقال حر، قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال ريال مدريد، في بيان عبر موقعه الرسمي، "النادي يسره الإعلان عن تقديم كيليان مبابي في حفل مشابه أو حتى أكثر أهمية من حفل تقديم البرتغالي كريستيانو رونالدو قبل 15 عاما".

ووصفت الصحافة الإسبانية حفل تقديم المهاجم البالغ 25 عاما بأنه "حدث تاريخي"، خاصة أنه سيحضره 80 ألف متفرج لجماهير ريال مدريد في ملعب البرنابيو.

🚨 Kylian Mbappé’s presentation at the Bernabéu will be HISTORIC:

• There will be a catwalk installed from the locker room end.

• Fire effects on stage.

• Live Musicians.

• Fireworks display.

• 360° panoramic cameras to get best shots. @diarioas 🔥 pic.twitter.com/clJDLOSQRV

— Madrid Zone (@theMadridZone) July 3, 2024