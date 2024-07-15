لهذه الأسباب توج رودري بجائزة أفضل لاعب في يورو 2024؟

توج رودري لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي ومنتخب إسبانيا بجائزة أفضل لاعب في بطولة أمم أوروبا لكرة القدم 2024 التي أسدل عليها الستار في ألمانيا أمس الأحد.

وغاب رودري عن الشوط الثاني من المباراة النهائية بسبب الإصابة، لكن ذلك لم يكن مهمًّا، حيث حققت إسبانيا فوزًا رائعًا 2-1 على إنجلترا لتفوز بلقب اليورو للمرة الرابعة في تاريخها.

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ولم يكن تتويج "لاروخا" باللقب القاري أمرا مفاجئا بالنسبة لأغلبية جماهير اللعبة حول العالم بعد أن أظهر أداء مميزا وروحا جماعية طيلة مباريات اليورو، لكن فوز رودري بلقب أفضل لاعب في النسخة الـ17 خلف بعض التساؤلات حول المعايير والإحصاءات التي رجحت كفة لاعب خط وسط الدفاع للفوز بالجائزة المرموقة.

دور رودري البارز مع لاروخا

تشير الإحصاءات والأرقام أن رودري لعب دورا بارزا في تتويج منتخب بلاده باللقب القاري للمرة الرابعة وهو رقم قياسي، فقد شارك في الفوز بجميع المباريات السبع بالبطولة، وكان ركيزة أساسية في خطط المدير الفني لويس دي لا فوينتي.

وكان المنتخب الإسباني تصدر مجموعته الحديدية بعد 3 انتصارات أمام كرواتيا 3-صفر وإيطاليا وألبانيا بنتيجة واحدة (1-صفر).

وفي الأدوار الإقصائية فازت إسبانيا على جورجيا 4-1 وتغلبت على ألمانيا منظم البطولة 2-1 ثم أطاحت بفرنسا وصيف كأس العالم الأخيرة بالفوز بنفس النتيجة في الدور قبل النهائي.

وهذه إحصائيات تعكس مستوى رودري المميز في يورو 2024:

دقة التمرير: أكمل رودري خلال 6 مباريات 407 تمريرات من أصل 436، بدقة بلغت 92.84%. كما أتم لاعب الوسط الدفاعي 17 تمريرة طويلة من أصل 21 محاولة.

أكمل رودري خلال 6 مباريات 407 تمريرات من أصل 436، بدقة بلغت 92.84%. كما أتم لاعب الوسط الدفاعي 17 تمريرة طويلة من أصل 21 محاولة. الدور الهجومي: سجل رودري هدفا واحدا، وقام بـ5 محاولات تهديفية.

سجل رودري هدفا واحدا، وقام بـ5 محاولات تهديفية. الدور الدفاعي: حقق رودري 13 تدخلا ناجحا وقام بـ10 تشتيتات للكرة واعتراض واحد. كما استعاد الكرة من الخصم 41 مرة.

حقق رودري 13 تدخلا ناجحا وقام بـ10 تشتيتات للكرة واعتراض واحد. كما استعاد الكرة من الخصم 41 مرة. السرعة القصوى: 33 كيلومترا في الساعة.

33 كيلومترا في الساعة. المواجهات الهوائية والأرضية: فاز بـ8 مواجهات هوائية و22 مواجهة أرضية.

فاز بـ8 مواجهات هوائية و22 مواجهة أرضية. المخالفات المرتكبة: ارتكب 7 مخالفات فقط طيلة البطولة، وحصل 3 بطاقات صفراء.

ارتكب 7 مخالفات فقط طيلة البطولة، وحصل 3 بطاقات صفراء. التمريرات الحاسمة: أكمل تمريرتين حاسمتين، كما خلق رودري 6 فرص لإسبانيا.

أكمل تمريرتين حاسمتين، كما خلق رودري 6 فرص لإسبانيا. المباريات الدولية: خاض رودري 56 مباراة مع لاروخا، وسجل 4 أهداف.

إسبانيا تستحق الفوز بالكرة الذهبية

يعتقد رودري (28 عاما) أن المنتخب الإسباني يستحق فوز أحد لاعبيه بجائزة الكرة الذهبية، وقال لاعب مانشستر سيتي بعد النهائي "كرة القدم الإسبانية تستحق فائزا بالكرة الذهبية. سأكون صادقا، أود أن يفوز بها لاعب إسباني، لا يهمني من. لكن الأمر سيكون رائعا".

ولدى سؤاله عن فرصه في الفوز بجائزة الكرة الذهبية، أجاب اللاعب الذي تبلغ قيمته التسويقية 120 مليون يورو "سمعت أن داني كارفخال (الفائز بدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد) يستحقها أيضا. من وجهة نظر فردية، أنا فخور للغاية بما أقدمه وبالتقدير الذي أحظى به. لكن هذا التقييم يجب أن يأتي من الغير".

🇪🇸 Rodri has now won 8 trophies and lost 4 games for club & country since start of 2023; 🏆Euro 2024

🏆Premier League 2024

🏆Premier League 2023

🏆Champions League 2023

🏆FA Cup 2023

🏆UEFA Super Cup 2023

🏆FIFA Club World Cup 2024

🏆Nations League 2023#EURO2024|#ESPENG|#Spain pic.twitter.com/kMNSlsgbFC — FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) July 15, 2024

وهيمن لاعبو دوري الدرجة الأولى الإسباني في السنوات الأخيرة على الجائزة المرموقة التي يجري منحها لأفضل لاعب في العالم، لكن لم يحققها أي لاعب إسباني منذ فوز لويس سواريز لاعب برشلونة السابق بها عام 1960، وذلك رغم فوز منتخب إسبانيا بكأس العالم 2010 وبطولة أوروبا عامي 2008 و2012 في حقبة "الجيل الذهبي".

ويأمل رودري في أن يواصل قائد إسبانيا ألفارو موراتا اللعب مع المنتخب الوطني. واشتكى موراتا (31 عامًا) مؤخرًا من عدم احترام وسائل الإعلام والجماهير في إسبانيا، مضيفًا أنه من "المحتمل" أن تكون بطولة أوروبا 2024 هي آخر بطولة له مع إسبانيا.

وأوضح لاعب مانشستر سيتي "بجانب كونه زميلا رائعا وصديقا جيدا، فإن موراتا محترف جيد. لقد بذل قصارى جهده في نهائي بطولة أوروبا 2024 وقدم أفضل مستوياته".