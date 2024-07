لهذه الأسباب توج رودري بجائزة أفضل لاعب في يورو 2024؟

توج رودري لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي ومنتخب إسبانيا بجائزة أفضل لاعب في بطولة أمم أوروبا لكرة القدم 2024 التي أسدل عليها الستار في ألمانيا أمس الأحد.

وغاب رودري عن الشوط الثاني من المباراة النهائية بسبب الإصابة، لكن ذلك لم يكن مهمًّا، حيث حققت إسبانيا فوزًا رائعًا 2-1 على إنجلترا لتفوز بلقب اليورو للمرة الرابعة في تاريخها.

ولم يكن تتويج "لاروخا" باللقب القاري أمرا مفاجئا بالنسبة لأغلبية جماهير اللعبة حول العالم بعد أن أظهر أداء مميزا وروحا جماعية طيلة مباريات اليورو، لكن فوز رودري بلقب أفضل لاعب في النسخة الـ17 خلف بعض التساؤلات حول المعايير والإحصاءات التي رجحت كفة لاعب خط وسط الدفاع للفوز بالجائزة المرموقة.

تشير الإحصاءات والأرقام أن رودري لعب دورا بارزا في تتويج منتخب بلاده باللقب القاري للمرة الرابعة وهو رقم قياسي، فقد شارك في الفوز بجميع المباريات السبع بالبطولة، وكان ركيزة أساسية في خطط المدير الفني لويس دي لا فوينتي.

وكان المنتخب الإسباني تصدر مجموعته الحديدية بعد 3 انتصارات أمام كرواتيا 3-صفر وإيطاليا وألبانيا بنتيجة واحدة (1-صفر).

وفي الأدوار الإقصائية فازت إسبانيا على جورجيا 4-1 وتغلبت على ألمانيا منظم البطولة 2-1 ثم أطاحت بفرنسا وصيف كأس العالم الأخيرة بالفوز بنفس النتيجة في الدور قبل النهائي.

وهذه إحصائيات تعكس مستوى رودري المميز في يورو 2024:

يعتقد رودري (28 عاما) أن المنتخب الإسباني يستحق فوز أحد لاعبيه بجائزة الكرة الذهبية، وقال لاعب مانشستر سيتي بعد النهائي "كرة القدم الإسبانية تستحق فائزا بالكرة الذهبية. سأكون صادقا، أود أن يفوز بها لاعب إسباني، لا يهمني من. لكن الأمر سيكون رائعا".

ولدى سؤاله عن فرصه في الفوز بجائزة الكرة الذهبية، أجاب اللاعب الذي تبلغ قيمته التسويقية 120 مليون يورو "سمعت أن داني كارفخال (الفائز بدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد) يستحقها أيضا. من وجهة نظر فردية، أنا فخور للغاية بما أقدمه وبالتقدير الذي أحظى به. لكن هذا التقييم يجب أن يأتي من الغير".

🇪🇸 Rodri has now won 8 trophies and lost 4 games for club & country since start of 2023;

🏆Euro 2024

🏆Premier League 2024

🏆Premier League 2023

🏆Champions League 2023

🏆FA Cup 2023

🏆UEFA Super Cup 2023

🏆FIFA Club World Cup 2024

🏆Nations League 2023#EURO2024|#ESPENG|#Spain pic.twitter.com/kMNSlsgbFC

— FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) July 15, 2024