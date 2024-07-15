تحققت أمنيته.. لامين جمال يواجه قدوته ميسي في نهائي فيناليسيما

سيتواجه "الأسطورة" ليونيل ميسي مع "المعجزة" لامين جمال، في مباراة كبيرة مرتقبة تجمع بين الأرجنتين وإسبانيا في نهائي كأس فيناليسيما لكرة القدم عام 2025.

ويجمع نهائي كأس "فيناليسيما 2025" بين بطل كأس أميركا الجنوبية (كوبا أميركا) عام 2024 وحامل لقب كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

وتوج المنتخب الإسباني بلقب اليورو، مساء أمس الأحد، بعد فوزه على إنجلترا (2-1) في النهائي، في حين فازت الأرجنتين، الاثنين، بكأس كوبا أميركا بعد تغلبها بصعوبة على كولومبيا (1-0).

ولم يتم تحديد تاريخ ومكان المواجهة حتى الآن، لكن تقارير إعلامية إسبانية أشارت إلى أنها ستقام على الأرجح بين يوليو/تموز وأغسطس/آب من العام المقبل.

وتوّج منتخب الأرجنتين بلقب كأس الأبطال "فيناليسيما" 2022، عقب فوزه الكبير بثلاثية نظيفة على منتخب إيطاليا على ملعب "ويمبلي" العريق في العاصمة البريطانية لندن.

جمال في مواجه مثله الأعلى ميسي

سيتواجه جمال، أحد أبطال التتويج الإسباني وأصغر هداف في تاريخ اليورو، للمرة الأولى مع ميسي مثله الأعلى وقدوته، وهناك نقاط تشابه بين المهاجمين، حيث ارتديا قميص نادي برشلونة، كما أنهما أعسران ويلعبان في المركز نفسه وهو الجانب الأيمن.

وانتشرت قبل بضعة أيام صورة لميسي يحمل طفلا رضيعا خلال حصة تصويرية عام 2007 في ملعب كامب نو، عندما كان يضيء في بداية مسيرته سماء برشلونة بموهبته النادرة.

Football Won Today 🐐 pic.twitter.com/CYhLzX327F — Lamine Yamal 🇪🇸 (@LamineeYamal) July 15, 2024

لم يكن هذا الطفل سوى لامين جمال، وقد أعاد والده منير نشر الصورة الأسبوع الماضي على إنستغرام معلقا عليها "بداية أسطورتَين". التُقطت بعد أن أجرت اليونيسيف "اليانصيب" في ماتارو، حيث كانت تعيش عائلة اللاعب المغربي الجذور.

على غرار ميسي القادم إلى برشلونة بعمر الـ13، انضمّ جمال إلى أكاديمية لا ماسيا الشهيرة منذ نعومة أظفاره، وبدأ بتحطيم الأرقام القياسية نظرا لتفجّر موهبته في سن صغيرة.

وأصبح جمال أصغر لاعب يسجّل في تاريخ البطولة القارية عن 16 عاما و362 يوما، كما حصل على جائزة أفضل لاعب شاب في يورو 2024.