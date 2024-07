تفوق على 14 لاعبا بينهم مصري.. ميسي الأكثر حصدا للألقاب في التاريخ

انفرد ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، بالرقم القياسي كأكثر اللاعبين حصدا للألقاب في تاريخ كرة القدم، بعدما تُوّجت بلاده، الاثنين، بلقب كوبا أميركا 2024.

ورفع ميسي (37 عاما) رصيده من البطولات إلى 45 لقبا، متجاوزا الرقم القياسي السابق الذي كان يتشاركه مع المدافع البرازيلي المعتزل داني ألفيش صاحب الـ44 لقبا.

وفازت الأرجنتين على كولومبيا بهدف دون رد في الدقيقة 112 من زمن المباراة النهائية لـ"كوبا أميركا" التي استضافتها الولايات المتحدة، ليقود ميسي بلاده لثالث لقب على التوالي، عقب الفوز بكوبا أميركا الماضية 2021، ثم كأس العالم 2022 في قطر.

ويُعد هذا هو النهائي الخامس في كوبا أميركا الذي يخوضه ميسي في مشواره الكروي، لينفرد بالرقم القياسي كأكثر اللاعبين خوضا للمباريات النهائية في تاريخ المسابقة الدولية الأقدم على مستوى المنتخبات في العالم، بعدما كان يتقاسمه مع مواطنه المعتزل خافيير ماسكيرانو، الذي شارك في 4 نهائيات.

وسبق أن شارك ميسي في المباريات النهائية لنسخ 2007 و2015 و2016 و2021 و2024 للبطولة.

وأصبح هذا هو الرقم القياسي الثالث الذي يحققه ميسي في النسخة الحالية لكوبا أميركا، بعدما بات أكثر اللاعبين خوضا للمباريات في تاريخ المسابقة، برصيد 39 لقاء، كما بات ثاني لاعب يهز الشباك في 6 نسخ مختلفة للبطولة.

وأحرز اللاعب، المتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم 8 مرات، هدفا خلال فوز الأرجنتين 2-0 على كندا في الدور نصف النهائي للبطولة، ليكرر إنجاز البرازيلي الراحل زيزينيو، الذي تمكّن من التسجيل في 6 نسخ للبطولة.

🇦🇷 Lionel Messi, most decorated player with 45 titles including one more Copa América from tonight! ✨ pic.twitter.com/SXwpgGBesh

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 15, 2024