بعد مسيرة استمرت 14 عاما.. مولر يعلن اعتزاله الدولي

أعلن توماس مولر مهاجم بايرن ميونخ الألماني -اليوم الاثنين- اعتزال اللعب الدولي بعد مسيرة مع المنتخب استمرت 14 عاما، وذلك بعد الخروج من بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 التي استضافتها بلاده.

وسجل مولر مشاركته مع المنتخب للبطولة الثامنة في 5 يوليو/تموز الجاري، عندما لعب من مقعد البدلاء في الدقيقة 80 من المباراة التي خسرتها ألمانيا 2-1 أمام إسبانيا في دور الثمانية.

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قال مولر الذي سيبلغ عامه الـ35 في سبتمبر/أيلول المقبل، في فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي "بعد 131 مباراة دولية، أقول اليوم وداعا للنسر (شعار المنتخب الألماني)".

وأضاف "عندما نلت شرف لعب أول مباراة دولية، لم أكن أحلم بكل هذا. أود أن أشكر جميع المشجعين وزملائي في المنتخب على دعمهم على مر السنين".

أسطورة! 🇩🇪 مسيرة استثنائية وقدوة للأجيال القادمة، سيفتقد المنتخب الوطني لمساتك يا مولر 👏 #ميا_سان_ميا pic.twitter.com/EtVHz40D3i — بايرن ميونخ (@FCBayernAr) July 15, 2024

وقال رودي فولر مدير منتخب ألمانيا في بيان "لا أحد مثل توماس مولر. لا مبالغة في تقدير قيمته بالنسبة لكرة القدم الألمانية. سواء مع بايرن أو مع المنتخب طوال هذه السنوات، توماس دائما".

وكان المهاجم صاحب الشخصية القوية جزءًا من منتخب بلاده المتوّج بمونديال البرازيل 2014 على حساب الأرجنتين (1-0).

ولعب مولر مباراته الدولية الأولى عام 2010 وسجل 45 هدفا، من بينها 5 في مونديال 2010 ومثلها في 2014. هدفه الأخير سُجِّل في مرمى فرنسا خلال فوزٍ وديّ (2-1) في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

يحتل المهاجم الألماني المركز الثالث في ترتيب أكثر اللاعبين ارتداء لقميص المنتخب الوطني (131)، خلف لوتار ماتيوس (150) والمهاجم ميروسلاف كلوزه (137)، كما يحتل المركز السادس كأفضل الهدافين في تاريخ ألمانيا.

وسيواصل مولر اللعب بقميص عملاق بافاريا الذي يرتبط معه بعقد حتى عام 2025.