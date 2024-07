أعمال العنف تعكر احتفالات الأرجنتينيين بلقب كوبا أميركا

احتفل الآلاف في بوينس آيرس، صباح الاثنين، عقب تتويج المنتخب الأرجنتيني بلقب كوبا أميركا 2024 لكرة القدم، إثر الفوز على كولومبيا 1-0، بعد التمديد، بملعب "هارد روك" في ميامي.

وأُقيمت الاحتفالات حول النصب التذكاري الأيقوني أوبيليسكبين بين المشجعين المبتهجين، الذين لفّ العديد منهم العلم الأرجنتيني حول جسده، وذلك في ساعات الصباح الأولى، على الرغم من درجات الحرارة المنخفضة.

وانتهت الحفلة فجأة بعد أكثر من 4 ساعات، عندما نشرت الشرطة شاحنات الإطفاء والضباط لإخلاء الشوارع، الأمر الذي تسبّب في تدافع الناس.

وألقى عدد من المحتفلين الحجارة على الشرطة، لكن الكثيرين تفرّقوا بسرعة أمام القوى الأمنية المجهزة لمكافحة الشغب، فيما أفادت السلطات بعدم حصول اعتقالات أو وقوع إصابات.

