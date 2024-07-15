أعمال العنف تعكر احتفالات الأرجنتينيين بلقب كوبا أميركا

احتفل الآلاف في بوينس آيرس، صباح الاثنين، عقب تتويج المنتخب الأرجنتيني بلقب كوبا أميركا 2024 لكرة القدم، إثر الفوز على كولومبيا 1-0، بعد التمديد، بملعب "هارد روك" في ميامي.

وأُقيمت الاحتفالات حول النصب التذكاري الأيقوني أوبيليسكبين بين المشجعين المبتهجين، الذين لفّ العديد منهم العلم الأرجنتيني حول جسده، وذلك في ساعات الصباح الأولى، على الرغم من درجات الحرارة المنخفضة.

وانتهت الحفلة فجأة بعد أكثر من 4 ساعات، عندما نشرت الشرطة شاحنات الإطفاء والضباط لإخلاء الشوارع، الأمر الذي تسبّب في تدافع الناس.

وألقى عدد من المحتفلين الحجارة على الشرطة، لكن الكثيرين تفرّقوا بسرعة أمام القوى الأمنية المجهزة لمكافحة الشغب، فيما أفادت السلطات بعدم حصول اعتقالات أو وقوع إصابات.

Argentinian soccer fans took to the streets of Buenos Aires to celebrate as their team won a record 16th Copa America title by beating Colombia 1-0 https://t.co/wJgjoJtw4A pic.twitter.com/8KSAr6Q4Tq — Reuters (@Reuters) July 15, 2024

قال المشجّع بابلو إنيغو "نحن أبطال قارة أميركا، فلنستمتع بهذه اللحظة الثمينة والفريدة من نوعها، لأن لدينا فرصة للاحتفال مع الأعظم، وهو ليونيل ميسي ووداعية أنخيل دي ماريا".

وهنّأ الرئيس خافيير ميلي المنتخب المتوّج باللقب للمرة الثانية تواليا، حيث كتب على "إكس" (تويتر سابقا) "هيا بنا يا أرجنتين!!! نحن الأبطال مجددا..!".

وصنع "ألبيسيليستي" التاريخ كونه أصبح أول منتخب في القارة الأميركية الجنوبية يفوز بثلاث بطولات كبرى تواليا، بعد كوبا أميركا 2021 وكأس العالم 2022.

وتجمّع المئات من المشجعين في الساحة لمتابعة المباراة لكنها لم تُبث على الشاشات، واضطروا إلى مشاهدتها على هواتفهم، كما ازدحمت الحانات والمقاهي المحيطة، حيث تجمّع الناس حول أجهزة التلفاز.

وتشوّهت الاحتفالات بوفاة أحد المشجعين الذي بدأ قبل المباراة تسلّق هيكل أمام النصب ليرفع علما، لكنه فقد توازنه وسقط من ارتفاع 6 أمتار.