أرقام قياسية تحطمت في يورو 2024

سقطت بعض الأرقام القياسية في نهائيات كأس أوروبا في كرة القدم في ألمانيا عقب المباراة النهائية التي فازت بها إسبانيا على إنجلترا 2-1 الأحد في برلين.

وانفرد "لا روخا" بأكبر عدد من ألقاب البطولة بعد أن فضّ شراكته مع ألمانيا 3 مرات في (3 في 1972، 1980 و1996)، وأضاف الى ألقابه السابقة (1964، 2008 و2012).

الأمين جمال: أصغر لاعب وهداف

كتب الواعد الإسباني الأمين جمال التاريخ في المباراة الافتتاحية لمنتخب بلاده ضد كرواتيا عندما أصبح أصغر لاعب على الإطلاق يظهر في مباراة في كأس أوروبا بعمر 16 عامًا و338 يومًا.

وبذلك حطم الرقم القياسي السابق الذي كان بحوزة البولندي كاسبر كوزلوفسكي بعمر 17 عامًا و246 يومًا عندما ظهر في نسخة 2020.

وحقق النجم الصاعد لبرشلونة بصمة تاريخية أخرى عندما أصبح أصغر لاعب على الإطلاق يسجل هدفًا في العرس القاري عندما تغلبت إسبانيا على فرنسا 2-1 في نصف النهائي، بعمر 16 عامًا و362 يومًا.

بيبي أكبر لاعب

حقق المدافع البرتغالي بيبي الرقم القياسي لأكبر لاعب على الإطلاق في كأس أوروبا عندما خاض المباراة الافتتاحية لمنتخب بلاده ضد جمهورية التشيك عن عمر يناهز 41 عامًا.

وتجاوز قلب دفاع بورتو الرقم السابق الذي كان بحوزة حارس المرمى المجري غابور كيرالي الذي كان يبلغ من العمر 40 عامًا و86 يومًا عندما لعب ضد بلجيكا في أمم أوروبا 2016.

كان قطب دفاع ريال مدريد الإسباني السابق يبلغ من العمر 41 عامًا و130 يومًا عندما ظهر في مباراة ربع النهائي ضد فرنسا، وهو عمر يكون فيه أغلب لاعبي كرة القدم قد اعتزلوا اللعب منذ فترة طويلة.

مودريتش أكبر هداف

أصبح لوكا مودريتش أكبر هداف في البطولة عندما سجل هدفًا في المباراة الأخيرة لمنتخب بلاده كرواتيا مع إيطاليا والتي انتهت بالتعادل 1-1.

كان عمر مودريتش 38 عامًا و289 يومًا، محطمًا الرقم القياسي الذي سجله النمساوي إيفيتشا فاستيتش عام 2008 في سن 38 عاما و257 يوما.

أقصيت كرواتيا من دور المجموعات، مما يعني أن تلك المباراة ستكون أيضًا الأخيرة لمودريتش على الإطلاق في البطولة.

العرس القاري السادس لرونالدو

كان كريستيانو رونالدو، البالغ 39 عامًا، يأمل في تعزيز سجله التهديفي القياسي الشخصي في العرس القاري، لكنه فشل في إضافة المزيد إلى أفضل رصيد له على الإطلاق والذي يبلغ 14 هدفًا، خلال مسيرة البرتغال إلى الدور ربع النهائي. أهدر على الخصوص ركلة جزاء أمام سلوفينيا في ثمن النهائي.

لكن رونالدو حقق أرقاما قياسية أخرى. منذ ظهوره لأول مرة في البطولة عام 2004، شارك النجم السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي في بطولة أوروبية سادسة غير مسبوقة في ألمانيا، وخاض حتى الآن 30 مباراة، أي أكثـر بـ7 مباريات على الأقل من أي لاعب آخر.

أسرع هدف لبيرامي

سجل مهاجم ألبانيا نديم بيرامي أسرع هدف على الإطلاق في كأس أوروبا عندما وضع منتخب بلاده في المقدمة بعد 23 ثانية فقط في المباراة الافتتاحية ضد إيطاليا.

وحطم مهاجم ساسوولو الإيطالي الرقم القياسي السابق الذي كان بحوزة الروسي ديمتري كيريتشنكو عندما افتتح التسجيل في مرمى اليونان بعد 67 ثانية في 20 يونيو/حزيران 2004 في البرتغال.

وسجل مدافع تركيا ميريح ديميرال في وقت لاحق ثاني أسرع هدف بهزه شباك النمسا في ثمن النهائي بعد 57 ثانية فقط.