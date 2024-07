أكثر الدوريات الكبرى تسجيلا للأهداف في يورو 2024

يسدل الستار مساء اليوم الأحد على منافسات بطولة أمم أوروبا لكرة القدم بمواجهة منتخبي إنجلترا وإسبانيا في نهائي يعد بكثير من الإثارة بعد شهر من المنافسة القوية والأهداف الكثيرة.

وتسعى إنجلترا إلى الفوز باللقب الأول لها في اليورو، في حين تأمل إسبانيا حمل الكأس الرابعة في تاريخها والانفراد بالرقم القياسي في الأكثر تتويجا.

ومع توسيع "يورو 2024" لتشمل 24 فريقا كان يتوقع تسجيل الكثير من الأهداف.

وشهدت البطولة القارية قبل المباراة النهائية تسجيل 114 هدفا بمعدل 2.28 هدف في المباراة الواحدة، وكان هدف مايكل غريغوريتش لصالح النمسا ضد تركيا هو الهدف رقم 100 في النسخة الحالية.

After one month, 50 games and 114 goals we’re finally here, with Spain taking on England in the final of #Euro2024. For one last time, here’s our five things to look out for in the game.#ESPENG pic.twitter.com/0XYRmgppRp

— Focus on the football (@focus_on_footy) July 14, 2024