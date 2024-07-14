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أكثر الدوريات الكبرى تسجيلا للأهداف في يورو 2024

لاعبو الدوري الألماني هم الأكثر إحرازا للأهداف في بطولة أمم أوروبا 2024 (غيتي)
14/7/2024

يسدل الستار مساء اليوم الأحد على منافسات بطولة أمم أوروبا لكرة القدم بمواجهة منتخبي إنجلترا وإسبانيا في نهائي يعد بكثير من الإثارة بعد شهر من المنافسة القوية والأهداف الكثيرة.

وتسعى إنجلترا إلى الفوز باللقب الأول لها في اليورو، في حين تأمل إسبانيا حمل الكأس الرابعة في تاريخها والانفراد بالرقم القياسي في الأكثر تتويجا.

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ومع توسيع "يورو 2024" لتشمل 24 فريقا كان يتوقع تسجيل الكثير من الأهداف.

وشهدت البطولة القارية قبل المباراة النهائية تسجيل 114 هدفا بمعدل 2.28 هدف في المباراة الواحدة، وكان هدف مايكل غريغوريتش لصالح النمسا ضد تركيا هو الهدف رقم 100 في النسخة الحالية.

وتصدّر الدوري الألماني قائمة الدوريات الأوروبية الكبرى الأكثر تسجيلا للأهداف في يورو 2024 برصيد 26 هدفا.

ويملك الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ الألماني والإسباني داني أولمو مهاجم لايبزيغ 3 أهداف، ليحتلا صدارة الهدافين في اليورو إلى جانب 4 لاعبين آخرين.

وفيما يلي قائمة الدوريات الكبرى الأكثر تسجيلا للأهداف في يورو 2024:

1- الدوري الألماني: 26 هدفا.

2- الدوري الإنجليزي الممتاز: 15 هدفا.

3- الدوري الإيطالي: 15 هدفا.

4- الدوري الإسباني: 14 هدفا.

5- الدوري الفرنسي: 9 أهداف.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي