التشكيلة المثالية في يورو 2024

مع تبقي المباراة النهائية فقط في بطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024) بين إنجلترا وإسبانيا، اختار مراسلو ومحررو وكالة رويترز الذين غطوا المنافسة التشكيلة المثالية الخاصة بهم في المنافسة القارية.

ويسدل الستار على بطولة أمم أوروبا يوم الأحد المقبل في ملعب برلين الأولمبي، عندما يلتقي المنتخب الإنجليزي بطموحه في الفوز باللقب الأول له في اليورو، مع نظيره الإسباني الطامع في حمل الكأس الرابعة في تاريخه والانفراد بالرقم القياسي في الأكثر تتويجًا.

