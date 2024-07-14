اللاعبون الأسوأ في يورو 2024

يستعد منتخبا إسبانيا وإنجلترا لخوض نهائي كأس أمم أوروبا (يورو 2024) بعد منافسات قوية وشاقة استمرت شهرا كاملا أبان فيها بعض اللاعبين أداء قويا ومهارات أبهرت عشاق كرة القدم في حين فشل عدد من النجوم في بلوغ المتوقع منهم وخيبوا آمال جماهيرهم.

ويسدل الستار على اليورو الأحد 14 يوليو/تموز في ملعب برلين الأولمبي، عندما يلتقي المنتخب الإنجليزي الطامح إلى الفوز باللقب القاري الأول، مع نظيره الإسباني الطامع في حمل الكأس الرابعة في تاريخه والانفراد بالرقم القياسي في الأكثر تتويجًا.

وكان لعدد من اللاعبين الحق في الحصول على إشادة خاصة، نظرًا لأدائهم الفردي المتفرد مع منتخبات بلادهم بينما ظهر آخرون بوجه وأداء باهت وشاحب يتقدمهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والهداف البلجيكي روميلو لوكاكو.

وهذه قائمة أسوأ اللاعبين في يورو 2024 بحسب صحيفة ماركا الإسبانية:

11- الحارس دومينيك ليفاكوفيتش (منتخب كرواتيا).

10-الظهير الأيمن جيوفاني دي لورينزو (منتخب إيطاليا).

9-المدافع جيانلوكا مانشيني (منتخب إيطاليا).

8- المدافع أندرياس كريستنسن (منتخب الدانمارك).

7-لاعب الوسط أولكسندر زينتشينكو (منتخب أوكرانيا).

6-لاعب خط الوسط سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش (منتخب صربيا).

5-لاعب خط الوسط جون ماكجين (منتخب أسكتلندا).

4-لاعب خط الوسط دومينيك سوبوسزلاي (منتخب المجر).

3-المهاجم دوسان فلاهوفيتش (منتخب صربيا).

2-المهاجم روميلو لوكاكو (منتخب بلجيكا).

1-المهاجم كريستيانو رونالدو (منتخب البرتغال).