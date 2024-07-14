التونسي نبيل معلول يتولى تدريب اتحاد العاصمة الجزائري
14/7/2024
أعلن نادي اتحاد العاصمة المنافس في دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم -الليلة الماضية- أنه عيّن التونسي نبيل معلول مدربا جديدا لفريقه الأول بناء على عقد لمدة عامين.
وقال النادي الجزائري عبر فيسبوك "المدرب نبيل معلول يوقع عقدا لموسمين في اتحاد العاصمة".
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وسيتولى معلول -المدرب السابق للترجي التونسي- قيادة الجهاز الفني لاتحاد العاصمة خلفا لنظيره الإسباني خوان كارلوس جاريدو الذي غادر نهاية الموسم الماضي.
وخلال الموسم المقبل، سيشارك اتحاد العاصمة في كأس الكونفدرالية الأفريقية التي فاز بها الموسم قبل الماضي.
والأسبوع الماضي، تعاقد اتحاد العاصمة مع الظهير الأيسر إلياس شتي قادما من الوداد البيضاوي المغربي بناء على عقد لمدة 3 أعوام.
بسم الله توكلنا على الله … #Allezlesrouges 🔴⚫💪 pic.twitter.com/JYmaEZ6j8Q
— Nabil Maaloul (@NabilMaaloul) July 13, 2024
المصدر : رويترز