احتفل بقميص ميسي في البرنابيو.. ملاكم أرجنتيني يثير غضب جماهير ريال مدريد

سبّب الملاكم الأرجنتيني الشهير لاوتارو ديل كامبو الملقب بـ"لا كوبرا" ضجة كبيرة في برشلونة، جراء احتفاله بالفوز على طريقة الأسطورة ليونيل ميسي في 2017 في ملعب سانتياغو برنابيو معقل النادي الملكي.

واستضاف البرنابيو مباراة ملاكمة استعراضية شارك فيها الملاكم الأرجنتيني ضد الخصم الإسباني غوانيار بحضور 85 ألف متفرج، وحسم "لا كوبرا" النزال في الجولة الثانية بعد انسحاب منافسه الإسباني بسبب الإصابة.

وعند إعلانه بطلا تسلم الملاكم الأرجنتيني قميص ميسي وقام بعرض اسم الأسطورة للجمهور وسط صفارات استهجان كبيرة من جماهير ريال مدريد الإسباني، ليكرر الاحتفال الشهير الذي قام به "البولغا" في إياب كلاسيكو الدوري الإسباني لكرة القدم لموسم 2016-2017.

وقرر "لا كوبرا" قبل انطلاق النزال دخول الحلبة وهو يرتدي قميص منتخب الأرجنتين الذي يحمل اسم ميسي، وكانت هذه بداية الاستفزازات لأنصار ريال مدريد في الملعب.

وعلى الجانب الآخر، تحول "لا كوبرا" إلى بطل في عيون جماهير نادي برشلونة بسبب ما قام به أمام أنصار ريال مدريد.

وقال الملاكم عن تلك اللقطة إنه كان دوما معجبا بشدة بميسي الذي يعتبره مثله الأعلى، ولهذا السبب لم يتردد في تقليد الاحتفال التاريخي الذي قام به مهاجم إنتر ميامي الحالي في ملعب سانتياغو برنابيو بعد تسجيل الهدف الحاسم في الدقائق الأخيرة.

ففي أبريل/نيسان 2017 خلع ميسي قميصه وعرضه للجماهير على ملعب البرنابيو بعد إحرازه هدفه الـ500 في مسيرته وهدف الفوز القاتل لبرشلونة في شباك ريال مدريد في الدقيقة الـ92.

وشهدت المباراة تقدم ريال مدريد مبكرا عن طريق كاسيميرو، لكن ميسي أدرك التعادل بعد دقائق قليلة، وفي الدقيقة الـ73 أحرز إيفان راكيتيتش هدف التقدم لبرشلونة 2-1.

وسيطر "لوس بلانكوس" على المباراة، وفي الدقيقة الـ77 سجل خاميس رودريغيز هدف التعادل لريال مدريد 2-2، لكن هدف ميسي في الوقت المحتسب بدل الضائع حسم المباراة لبرشلونة.

🗓On This Day in 2017:

Lionel Messi’s last-minute winner at the Bernabéu, followed by THAT celebration. 👕

An iconic moment in El Clásico history.pic.twitter.com/uD7CHS2pkF

— COPA90 (@Copa90) April 23, 2022