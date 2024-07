استشهاد حارس مرمى نادي شباب خان يونس بمجزرة المواصي

استشهد حارس مرمى نادي شباب خان يونس لكرة القدم شادي أبو العراج -أمس السبت- في مجزرة المواصي التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي بجنوب قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم النادي علي دحلان إن نادي شباب خان يونس خسر لاعبًا مميزًا في فريق كرة القدم باستشهاد اللاعب أبو العراج، لينضم إلى كوكبة الشهداء الفلسطينيين من الرياضيين.

وأضاف دحلان أن أبو العراج لم يكن أول شهداء نادي شباب خان يونس، فقد سبقه المدير الفني السابق ومدير قطاع الناشئين في النادي الكابتن طه كلاب، وكابتن النادي وأحد لاعبيه الكبار محمد بركات.

واستنكر المتحدث باسم النادي "جريمة قتل الرياضيين الفلسطينيين، وتدمير مقر النادي بقصف من الطائرات الحربية الإسرائيلية خلال الحرب، وإحراق مرافقه وصالاته الرياضية وتجريف ملاعبه، في ظل صمت دولي مطبق من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تجاه الجرائم الإسرائيلية".

وعلى مدار الأشهر السابقة، طالب الجيش الإسرائيلي سكان مناطق مختلفة من القطاع بالتوجه إلى منطقة المواصي بدعوى أنها "إنسانية آمنة".

والمواصي منطقة مفتوحة إلى حد كبير وليست سكنية، وتمتد على طول الشريط الساحلي للبحر المتوسط، على مسافة 12 كلم وبعمق كلم واحد، من دير البلح شمالا مرورا بمحافظة خان يونس وحتى رفح جنوبا.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربًا مدمرة على غزة بدعم أميركي، خلفت قرابة 127 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وبتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

Captain Shadi Abu Al-Arrj

36 year-old

goal keeper was among those killed by the israeli massacre on the safe zone in Khan Yunis

تم تأكيد استشهاد الحارس الفلسطيني الشهير الكابتن شادي ابو العراج وهو ٣٦ سنه

ضمن ١٠٠ شهيد في مجزره اسرائيل اليوم ١٣ يوليو ٢٠٢٤ pic.twitter.com/WH4ScoxU7l

— أحمدصالحAhmd Saleh (@iahmedsalih) July 13, 2024