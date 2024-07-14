رياضة|بطولة أمم أوروبا 2024|إسبانيا

والد الأمين جمال: ميسي محظوظ لأنه التقط صورة مع ابني

كومبو بين لامين جمال وليونيل ميسي
الأمين جمال مهاجم إسبانيا وليونيل ميسي نجم الأرجنتين (غيتي)
14/7/2024

قال منير جمال والد الأمين جمال مهاجم منتخب إسبانيا لكرة القدم مازحا إن ابنه ربما هو من منح بركته للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تعليقا على صورة تم تداولها الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء تعليق الأب منير بعد أن انتشرت صورة لميسي نجم إنتر ميامي الحالي يحمل طفلا رضيعا خلال حصة تصويرية عام 2008 في ملعب كامب نو، عندما كان لاعبا في نادي برشلونة.

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ولم يكن هذا الطفل سوى الأمين جمال، وقد أعاد والده منير نشر الصورة الأسبوع الماضي على إنستغرام معلّقا عليها "بداية أسطورتَين". التُقطت بعد أن أجرت اليونيسيف يانصيبا في ماتارو، حيث كانت تعيش عائلة اللاعب المغربي الجذور.

وقال والد المهاجم الشاب في تصريحات إعلامية "صورة ميسي هي صدفة في الحياة.. لقد رأت والدته إعلانا لميسي وذهبت إلى مكان تواجده والتقطت الصورة".

لطالما اعتقد جمال الأب أن ابنه سيسلك طريق النجومية وقال "كنت أعلم أنه سيصبح نجمًا. أي أب يعرف هذا وأي أب يريد أن يكون ابنه الأفضل. أتمنى له الأفضل في الحياة وفي المستقبل وآمل أن يفوز بكأس أمم أوروبا وأن نكون جميعًا أبطالًا".

وأضاف والد جمال "يريد أن يكون ابني أصغر لاعب يفوز بكأس أوروبا، مثل أي طفل".

من جهة أخرى، إعتبر منير أن ابنه جمال أفضل من ميسي وقال "بالنسبة لي ابني هو الأفضل، ليس فقط في كرة القدم بل على المستوى الشخصي أيضا".

وسيحظى نجم برشلونة بفرصة كتابة التاريخ عندما تتواجه إسبانيا مع إنجلترا في برلين الأحد، حيث ستقام المباراة النهائية لبطولة أمم أوروبا.

المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي