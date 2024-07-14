والد الأمين جمال: ميسي محظوظ لأنه التقط صورة مع ابني

قال منير جمال والد الأمين جمال مهاجم منتخب إسبانيا لكرة القدم مازحا إن ابنه ربما هو من منح بركته للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تعليقا على صورة تم تداولها الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء تعليق الأب منير بعد أن انتشرت صورة لميسي نجم إنتر ميامي الحالي يحمل طفلا رضيعا خلال حصة تصويرية عام 2008 في ملعب كامب نو، عندما كان لاعبا في نادي برشلونة.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 اللاعبون الأسوأ في يورو 2024 list 2 of 2 أبرز لحظات الفرح والإنتصار والإحباط والفشل في يورو 2024 end of list

The Barça Foundation 2008 solidarity calendar, in collaboration with @sport and @unicef, featuring Leo Messi, Lamine Yamal, and other Barça players. A special campaign to raise funds for UNICEF and for Barça

Foundation childhood protection programs. 💙❤️ pic.twitter.com/vlEblHOvW1 — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 10, 2024

ولم يكن هذا الطفل سوى الأمين جمال، وقد أعاد والده منير نشر الصورة الأسبوع الماضي على إنستغرام معلّقا عليها "بداية أسطورتَين". التُقطت بعد أن أجرت اليونيسيف يانصيبا في ماتارو، حيث كانت تعيش عائلة اللاعب المغربي الجذور.

وقال والد المهاجم الشاب في تصريحات إعلامية "صورة ميسي هي صدفة في الحياة.. لقد رأت والدته إعلانا لميسي وذهبت إلى مكان تواجده والتقطت الصورة".

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 والد يامين لامال يعلنها 🔥🔥🔥🔥🔥 "ميسي هو المحظوظ

لأنه تصوَّر مع ابني وحصل على بركته!" 😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳 pic.twitter.com/clNEafqgRP — حسن الناقور Mr.Nagoor (@hasanalnaqour) July 11, 2024

لطالما اعتقد جمال الأب أن ابنه سيسلك طريق النجومية وقال "كنت أعلم أنه سيصبح نجمًا. أي أب يعرف هذا وأي أب يريد أن يكون ابنه الأفضل. أتمنى له الأفضل في الحياة وفي المستقبل وآمل أن يفوز بكأس أمم أوروبا وأن نكون جميعًا أبطالًا".

وأضاف والد جمال "يريد أن يكون ابني أصغر لاعب يفوز بكأس أوروبا، مثل أي طفل".

من جهة أخرى، إعتبر منير أن ابنه جمال أفضل من ميسي وقال "بالنسبة لي ابني هو الأفضل، ليس فقط في كرة القدم بل على المستوى الشخصي أيضا".

وسيحظى نجم برشلونة بفرصة كتابة التاريخ عندما تتواجه إسبانيا مع إنجلترا في برلين الأحد، حيث ستقام المباراة النهائية لبطولة أمم أوروبا.