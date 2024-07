والد الأمين جمال: ميسي محظوظ لأنه التقط صورة مع ابني

قال منير جمال والد الأمين جمال مهاجم منتخب إسبانيا لكرة القدم مازحا إن ابنه ربما هو من منح بركته للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تعليقا على صورة تم تداولها الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء تعليق الأب منير بعد أن انتشرت صورة لميسي نجم إنتر ميامي الحالي يحمل طفلا رضيعا خلال حصة تصويرية عام 2008 في ملعب كامب نو، عندما كان لاعبا في نادي برشلونة.

The Barça Foundation 2008 solidarity calendar, in collaboration with @sport and @unicef, featuring Leo Messi, Lamine Yamal, and other Barça players.

A special campaign to raise funds for UNICEF and for Barça

Foundation childhood protection programs. 💙❤️ pic.twitter.com/vlEblHOvW1

— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 10, 2024