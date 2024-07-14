مكافآت مالية ضخمة لإسبانيا حال الفوز بلقب يورو 2024

سيحصل المنتخب الإسباني على مكافأة مالية ضخمة إذا فاز على إنجلترا في نهائي بطولة أمم أوروبا لكرة القدم اليوم الأحد في برلين.

وذكرت صحيفة "موندو ديبروتيفو" أن اتحاد الكرة الإسباني سيجني 28.25 مليون يورو إذا فاز المنتخب بلقبه الأوروبي الرابع، ويسعى منتخب "لا روخا" للفوز باللقب القاري للمرة الأولى بعد 12 عاما من تتويجه الأخير، وللمرة الرابعة القياسية في تاريخه لفضّ شراكته مع ألمانيا.

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وقبل انطلاق بطولة أمم أوروبا، اتفق الاتحاد الإسباني ومنتخب لا روخا على أن يذهب 30% من قيمة المكافآت إلى لامين جمال ورفاقه، وفي حال الفوز باللقب سترتفع هذه النسبة إلى 40%.

وحصل المنتخب على 9.25 ملايين يورو نظير المشاركة في البطولة الأوروبية، ثم زادت قيمة الجوائز المالية بشكل كبير من 5 ملايين يورو مقابل التأهل لدور نصف النهائي ثم 5 ملايين يورو لبلوغ النهائي في برلين.

400 ألف يورو للمدرب ولكل لاعب

إذا نجحت إسبانيا في الظفر بلقب يورو 2024 مساء اليوم الأحد، فستحصل على مكافأة قدرها 11.3 مليون يورو، وسيكسب كل لاعب في لا روخا وكذلك المدرب على 400 ألف يورو.

أما في حال هزيمة إسبانيا أمام إنجلترا، فإن إجمالي المكافأة سينخفض ​​إلى 7.58 ملايين يورو.

قيمة المكافآت المالية في يورو 2024: