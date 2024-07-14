شعلة أولمبياد 2024 تبدأ رحلتها في باريس

بدأت الشعلة الأولمبية رحلتها عبر باريس -اليوم الأحد- في ختام موكب الاحتفالات بالعيد الوطني لفرنسا 14 يوليو/تموز، وكان نجم كرة القدم السابق تييري هنري أول الحاملين لها قبل 12 يوما من حفل الافتتاح.

وانطلقت رحلة الشعلة عند الساعة 11:45 صباحا في شارع فوش، بنهاية عرض عسكري تم تعديل حجمه ومساره في ضوء الاستعدادات لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية.

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وفي المشهد الأخير من العرض العسكري، ظهرت الشعلة بيد الفارس تيبو فاليت الحاصل على الميدالية الذهبية في ريو عام 2016، ثم سُلّمت أمام المنصة الرئاسية إلى مجموعة من الشباب، ثم نقلت إلى شارع الشانزليزيه حيث بدأ تييري هنري رحلتها.

وفي "أجمل شارع في العالم"، مع العلم الفرنسي الكبير الذي يرفرف تحت قوس النصر، كان مدرب المنتخب الأولمبي الفرنسي لكرة القدم بملابسه البيضاء أول حامل للشعلة وسط تصفيق بضع مئات من المتفرجين.

وقد قالت أودي دومينو، أستاذة التربية البدنية في معهد الشباب المكفوفين بباريس، "أجواء لطيفة! إنها لحظة قصيرة ولكنها جميلة، إنها بداية الألعاب. من الجيد أن تييري هنري هو الأول، كانت لديه مكانة كبيرة في المنتخب الفرنسي، لقد جلب كثيرا من القيم. كرة القدم مهمة للفرنسيين"، بينما كانت الشعلة تتجه نحو الجمعية الوطنية.

وستعبر الشعلة قلب العاصمة طوال 12 ساعة تقريبًا حتى قصر بلدية باريس حيث ستقضي الليل قبل استئناف رحلتها الباريسية التي ستنتهي مساء الاثنين (8:45) في ساحة الجمهورية، مع حفلة موسيقية مجانية.

وفي غضون يومين، يجب أن تقطع نحو 60 كلم، يحملها حوالي 540 شخصا: 200 يوم الأحد، و340 يوم الاثنين، ويشرف عليها 1600 ضابط شرطة ودركي، من بين 18 ألفا من قوات الأمن حُشدوا لهذا الحدث.