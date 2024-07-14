حكم نهائي يورو 2024 يستعد لدخول التاريخ

سيتولّى الحكم الفرنسي فرانسوا لوتيكسييه الإشراف على المباراة النهائية لكأس أوروبا في كرة القدم، المقرّرة بين إسبانيا وإنجلترا على الملعب الأولمبي في برلين اليوم الأحد، كما أعلن الاتحاد الأوروبي للعبة.

سيصبح لوتيكسييه البالغ 35 عاما أصغر حكم يدير نهائي بطولة أمم أوروبا، وقال "بالطبع، إنه لشرف ورضا كبيرين أن يتم اختياري لإدارة هذه المباراة. لقد كانت مفاجأة، لأنني حاولت أن أبقى مركزا يوما بعد يوم طوال البطولة ولم أكن أتوقع شيئا كبيرا كهذا".

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"I was both happy and surprised – it was an emotional moment also because it's something so rare." François Letexier is set to become the youngest-ever referee of a European Championship final. Full interview: ⬇️#EURO2024 — UEFA (@UEFA) July 13, 2024

وأوضح "في اليورو هناك العديد من الجوانب التي تختلف عن المباريات أو المسابقات العادية. لقد كنت الحكم الرابع في المباراة الافتتاحية وسارت الأمور بشكل جيد. تمكنت من التعلم ورؤية كيف تسير الأمور وساعدني ذلك على التحكم في الضغوط والعواطف".

وسيشرف لوتيكسييه على المباراة الرابعة له في النهائيات القارية المقامة في ألمانيا، بعد كراوتيا-ألبانيا والدانمارك-صربيا في دور المجموعات وإسبانيا-جورجيا في ثمن النهائي. كما كان الحكم الرابع في المباراة الافتتاحية بين ألمانيا المضيفة وأسكتلندا.

وحصل لوتيكسييه على الشارة الدولية عام 2017 وتولى قيادة 65 مباراة باشراف الاتحاد القاري للعبة حتى الآن في مسيرته بينها الكأس السوبر الأوروبية بين مانشستر سيتي الإنجليزي وإشبيلية الإسباني.