حكم نهائي يورو 2024 يستعد لدخول التاريخ

سيتولّى الحكم الفرنسي فرانسوا لوتيكسييه الإشراف على المباراة النهائية لكأس أوروبا في كرة القدم، المقرّرة بين إسبانيا وإنجلترا على الملعب الأولمبي في برلين اليوم الأحد، كما أعلن الاتحاد الأوروبي للعبة.

سيصبح لوتيكسييه البالغ 35 عاما أصغر حكم يدير نهائي بطولة أمم أوروبا، وقال "بالطبع، إنه لشرف ورضا كبيرين أن يتم اختياري لإدارة هذه المباراة. لقد كانت مفاجأة، لأنني حاولت أن أبقى مركزا يوما بعد يوم طوال البطولة ولم أكن أتوقع شيئا كبيرا كهذا".

"I was both happy and surprised – it was an emotional moment also because it's something so rare."

François Letexier is set to become the youngest-ever referee of a European Championship final.

